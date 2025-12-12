Honor WIN sfiderà REDMAGIC 11 Pro con una ventola integrata

Con l’uscita di scena da parte di Lenovo – che ha lasciando il settore dei gaming phone dopo il debutto di Legion Phone Duel 2 e Legion Y90 – la gamma REDMAGIC è rimasta l’unica dotata di una ventola di raffreddamento.

Una caratteristica esclusiva finora vista solo a bordo dei gaming phone della compagnia cinese di nubia, eppure le cose potrebbero cambiare a breve. Le prime immagini di Honor WIN mostrano una caratteristica che lascia zero spazio ai dubbi e “conferma” la sua natura di dispositivo pensato per il gaming.

Dopo REDMAGIC è in arrivo un altro smartphone dotato di una ventola fisica

Crediti: CNMO

Una testata cinese ha pubblicato i primi render ufficiosi di Honor WIN, smartphone appartenente ad una serie inedita in arrivo a stretto giro – in Cina. Le immagini mostrano un design posteriore simile a quello visto nei bozzetti, con un look ispirato a Xiaomi MIX Fold 3.

Il retro ospita un ampio modulo fotografico orizzontale, che si estende da parte a parte ed ospita un trittico di sensori ed il flash LED. Inoltre finalmente scopriamo in senso della parola WIN: da un lato richiama il concetto di vittoria, tanto caro ai gamer competitivi, dall’altro – probabilmente – è un riferimento al vento (wind).

Infatti, all’interno del modulo trova spazio un sistema di raffreddamento attivo con una piccola ventola: non una novità assoluta per il settore mobile, ma la prima volta per Honor.

Non ci sono altri dettagli ma solo la consapevolezza che REDMAGIC 11 Pro sta per avere un rivale in Cina. Per ora non ci sono voci in merito al debutto Global ma sicuramente è un telefono da tenere d’occhio.

Cosa aspettarsi da Honor WIN

Crediti: CNMO

Honor WIN sostituirà la serie GT e arriverà in due versioni, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e Snapdragon 8 Elite. Entrambi i modelli avrebbero uno schermo OLED da 6,83″ 1.5K con refresh rate a 165 Hz: un pannello ampio, nitido e fluido pensato appositamente per i contenuti multimediali e il gaming.

Tra le altre caratteristiche ci sarebbero una fotocamera principale da 50 MP, un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni ed una scocca classificata IP68/69. La vera chicca sarà la batteria: si partirà da 8.500 mAh mentre per la variante superiore c’è ancora qualche incertezza.

Da un lato si vocifera di un’unità al silicio-carbonio da 9.000 mAh mentre secondo alcuni si salirebbe addirittura a 10.000 mAh.