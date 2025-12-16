Honor WIN confermato ufficialmente: ci sono anche i primi scatti dal vivo

A distanza di una manciata di giorni dalle prime indiscrezioni, ecco arrivare la conferma ufficiale. Il produttore cinese ha rivelato l’esistenza dalla nuova serie Honor WIN, una gamma di smartphone pensata per il gaming (quindi possiamo aspettarci prestazioni di punta e caratteristiche dedicate).
Aspettando più dettagli dal brand, ecco che il primo modello è stato immortalato in alcuni scatti dal vivo che ne svelano il design.
Honor WIN sarà la nuova serie pensata per il gaming: arriva la conferma e intanto spuntano le foto leak
Per quanto riguarda la conferma da parte di Honor, al momento l’azienda si è limitata ad annunciare il marchio WIN – confermando la natura da gaming della serie. Si punta a performance da esport ma per ora non ci sono dettagli precisi sulle specifiche.
Un unico appunto riguarda i riferimenti ad almeno due smartphone, entrambi in arrivo già a dicembre.
Di certo arriveranno maggiori dettagli nei prossimi giorni, ma nel frattempo possiamo dare un’occhiata ad alcune presunte foto dal vivo. Il design di Honor WIN è in linea con i render trapelati di recente, anche se sembra mancare all’appello la ventola di raffreddamento.
Infatti i render mostrano una ventolina all’interno del modulo fotografico, assente sul dispositivo in foto. Dato che Honor ha confermato due smartphone è probabile che ci sarà un modello base ed uno superiore; proprio quest’ultimo potrebbe essere dotato del nuovo sistema di raffreddamento in stile REDMAGIC.