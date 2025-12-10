Honor Robot Phone potrebbe essere più che un semplice concept

Durante la presentazione della serie Magic8 lo scorso ottobre, Honor ha stuzzicato la curiosità di stampa e appassionati mostrando il cosiddetto Robot Phone.

Inizialmente, la maggior parte degli osservatori aveva liquidato il dispositivo come un mero esercizio di stile, un “concept” futuristico destinato a non lasciare mai i laboratori di ricerca e sviluppo.

Tuttavia, nuove indiscrezioni suggeriscono un cambio di rotta: Honor potrebbe avere piani molto più concreti e immediati per questa tecnologia.

Il bizzarro concept di Honor potrebbe diventare un vero prodotto

Secondo recenti report, Honor Robot Phone potrebbe entrare in produzione di massa già nella prima metà del prossimo anno. La notizia proviene dal noto leaker Smart Pikachu, che ha condiviso l’informazione sulla piattaforma social cinese Weibo. Secondo la fonte, il dispositivo raggiungerà il mercato subito dopo il suo debutto ufficiale previsto al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, che si terrà a marzo.

Questa tempistica è sorprendentemente aggressiva per un prodotto di tale complessità e segna una netta divergenza rispetto alle strategie dei competitor, che si stanno limitando a integrare assistenti virtuali negli schermi tradizionali.

Che cos’è Honor Robot Phone?

Ma cos’è esattamente il Robot Phone? Le informazioni ufficiali sono ancora scarse, poiché Honor ha mostrato il prototipo fisico solo sotto una teca di vetro durante un evento in Cina. Tuttavia, i teaser rilasciati offrono una visione affascinante.

Visivamente, il dispositivo ricorda vagamente un iPhone 17 Pro leggermente più spesso. La caratteristica distintiva è un modulo fotocamera montato su un gimbal motorizzato che fuoriesce dalla parte posteriore.

Nei video promozionali il telefono viene mostrato come un personaggio animato che interagisce con l’ambiente circostante, “guardando” con stupore un cielo stellato o uno spettacolo pirotecnico.

L’idea alla base del progetto è trasformare lo smartphone da strumento passivo a compagno attivo, capace di percepire le emozioni dell’utente, adattarsi ad esse ed evolversi autonomamente grazie all’intelligenza artificiale integrata.

Strategia di mercato: solo Cina o lancio globale?

l leak non specifica in quali mercati verrà distribuito il Robot Phone, ma è ragionevole supporre un lancio iniziale in Cina, patria dell’azienda.

Tuttavia, la scelta di Barcellona e del palcoscenico internazionale del MWC per il lancio suggerisce forti ambizioni globali. Non sarebbe sorprendente vedere Honor tentare di commercializzare questo dispositivo ibrido anche in selezionati mercati europei, posizionandosi come pioniere nell’hardware robotico consumer.