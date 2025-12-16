Honor Power 2 sarà un campione di autonomia: non ha quasi più segreti

Nel futuro del brand cinese c’è la nuova serie WIN – che sembra riservare delle sorprese – ma anche un gradito ritorno. Honor Power 2 sarà tra i primi modelli a debuttare a inizio anno ed ora un noto insider ci offre una panoramica quasi completa delle specifiche.
Ancora una volta si tratterà di un Battery Phone ma a questo giro avremo a che fare con un vero e proprio colosso. Chissà che Honor si deciderà a portare questa gamma anche da noi!
Honor Power 2 quasi senza segreti: la scheda tecnica diventa sempre più chiara
In arrivo in Cina, Honor Power 2 dovrebbe debuttare a inizio gennaio 2026, o al massimo entro la fine del mese. In base a quanto emerso, il brand sembra intenzionato a fare il bis con un terminale ancora più potente.
L’insider Digital Chat Station – figura che ormai conosciamo bene – rivela la presenza di una super batteria da 10.080 mAh con ricarica rapida da 80W. A muovere il tutto ci sarebbe il Dimensity 8500, un SoC ancora inedito che MediaTek dovrebbe annunciare a stretto giro.
Il secondo capitolo dovrebbe riproporre un display simile a quello di Honor Power (AMOLED da 6,79″) ma stavolta con bordi piatti anziché micro-curvi. Tra le altre caratteristiche troviamo una fotocamera da 50 MP e tre colorazioni, mentre lato software ci sarà Android 16 – sotto forma di MagicOS 10.
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: Snow White, Midnight Black, Sunrise Orange
- Certificazione: /
- Display: Flat AMOLED 6,79″ 1.5K+ (2.640 x 1.200 pixel)
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: INEDITO MediaTek Dimensity 8500, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,4 GHz – Cortex-A720
- GPU: Mali-G720
- RAM: /
- Storage: /
- Batteria: 10.080 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: doppia 50 MP con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 16 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10