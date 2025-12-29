Honor Power 2 a gennaio: il 2026 segna l’era dei 10.000 mAh

La casa cinese non accenna a rallentare e dopo aver chiuso l’anno in bellezza annuncia già la grande novità di inizio 2026. Dopo indiscrezioni e voci di corridoio Honor Power 2 ha una data di presentazione e sì, avrà dalla sua una batteria colossale ed un design ridisegnato.

Con l’annuncio del nuovo modello Power si apre ufficialmente l’era dei 10.000 mAh, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Questa caratteristica riuscirà a trovare spazio anche da noi in futuro?

Honor Power 2 ha una data di presentazione: quando arriva (in Cina) e cosa possiamo aspettarci

Crediti: Honor

La data d’uscita di Honor Power 2 è fissata per il 5 gennaio 2026, quindi tra pochissimi giorni. Sarà il primo modello del brand per l’anno nuovo ed arriverà con a bordo una colossale batteria da 10.080 mAh, contro gli 8.000 mAh del precedente Power.

Di recente la casa cinese ha annunciato i nuovi gaming phone Honor WIN e WIN RT, entrambi dotati di unità da 10.000 mAh. Possiamo dire che ormai le batteria extra large sono state sdoganate in Cina, ma per quanto riguarda l’Europa potrebbe esserci qualche problema.

Crediti: Honor

Lato autonomia, in base a quanto riportato dall’azienda, il dispositivo offrirà fino a 20,3 ore di utilizzo continuo con lo schermo acceso, 22 ore di riproduzione video e fino a 14,2 ore di gioco. Un’autonomia stellare, che accompagna anche un nuovo look: il modulo fotografico si allunga, occupando tutta la porzione superiore del retro.

C’è anche una colorazione Sunrise Orange, che strizza l’occhio ad iPhone 17 Pro, insieme alle altre Snow White e Midnight Black.

Le specifiche leak

Crediti: Honor

I leak finora parlano di uno schermo OLED LTPS da 6,79″ di diagonale, con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e fino a 8.000 nit di luminosità di picco. Il cuore di Honor Power 2 sarebbe l’inedito Dimensity 8500 di MediaTek, con 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

Il comparto fotografico offrirebbe un sensore principale da 50 MP ed un ultrawide da 5 MP, con una selfie camera da 16 MP. Per la ricarica ci sarebbe il supporto agli 80W, un salto in avanti rispetto ai 66W del primo capitolo.