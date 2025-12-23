Honor Magic V6 e Power 2 sono dietro l’angolo, ecco quando dovrebbero arrivare

Honor si prepara a giocare due dei suoi assi nella manica per il prossimo anno. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da report affidabili, il produttore cinese ha ormai delineato la finestra di lancio per i suoi prossimi smartphone: Honor Power 2 e l’atteso pieghevole Honor Magic V6.
Se il primo promette di portare l’autonomia a livelli mai visti prima, il secondo ha l’arduo compito di riconquistare lo scettro del design che gli è stato recentemente sottratto dal Samsung Galaxy Z Fold7.
Il 2026 di Honor inizia con il botto
Le notizie più recenti suggeriscono una strategia di lancio aggressiva da parte dell’azienda. Honor Power 2 dovrebbe fare il suo debutto sul mercato pochissimo tempo dopo i festeggiamenti di Capodanno, con una data di rilascio che appare ormai quasi certa per il mese di gennaio 2026.
Per gli appassionati dei dispositivi pieghevoli, l’attesa sarà leggermente più lunga ma non eccessiva: Honor Magic V6 è infatti atteso per marzo 2026.
È doveroso sottolineare, come sempre in questi casi, che tali tempistiche rimangono soggette alle mutevoli condizioni dell’industria. Eventuali deterioramenti nella catena di approvvigionamento potrebbero costringere il produttore a rivedere i propri piani, sebbene al momento l’ottimismo sembri prevalere.
Honor Power 2 sarà una power bank fatta telefono
Il primo Honor Power si era già distinto per una scheda tecnica di tutto rispetto, che includeva un processore Snapdragon 7 Gen 3, un display da 6,78 pollici a 120 Hz e ricarica a 66 W, ma il suo vero punto di forza risiedeva in una batteria da ben 8.000 mAh. Una capacità che superava di gran lunga le proposte di giganti come Samsung, Apple o Google.
Il nuovo modello, stando ai dati trapelati, non si limiterà a seguire questa tendenza, ma la porterà all’estremo. Honor Power 2 dovrebbe montare un display leggermente più ampio, da 6,79 pollici, e supportare una ricarica cablata più rapida da 80W.
Tuttavia, il dato che lascia davvero sbalorditi è la capacità della batteria, che raggiungerebbe la cifra record di 10.080 mAh. Se queste specifiche venissero confermate, ci troveremmo di fronte al dispositivo definitivo per chi cerca l’autonomia assoluta nel 2026, una vera e propria “power bank” con le funzioni di uno smartphone.
Honor Magic V6, riaperta la sfida per il primato
Dall’altro lato del ring troviamo la serie Magic V. Il precedente modello, Honor Magic V5, aveva detenuto per un breve periodo il titolo di smartphone pieghevole più sottile al mondo, prima di cedere il passo all’eccellente Galaxy Z Fold 7.
Nonostante la sconfitta sul fronte dello spessore, il V5 vantava comunque un vantaggio tecnico notevole: riusciva a ospitare una batteria molto più capiente (5.820 mAh contro i 4.400 mAh del rivale) occupando solo 0,1 mm di spazio in più.
Honor Magic V6 sembra intenzionato a proseguire su questa filosofia progettuale senza compromessi. Sotto la scocca dovrebbe battere il potentissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’ultima frontiera dei chipset Qualcomm.
Le indiscrezioni parlano di due configurazioni di batteria in fase di test, rispettivamente da 6.900 mAh e 7.200 mAh. L’obiettivo di Honor è chiaro: mantenere lo stesso profilo ultra-sottile del predecessore, o addirittura ridurlo ulteriormente, pur offrendo una densità energetica senza pari nel segmento dei foldable.