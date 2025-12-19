Buone notizie per Honor Magic V6: avrà una batteria extra large anche da noi?

L’attuale Honor Magic V5 è senza dubbio uno dei migliori flagship pieghevoli in circolazione ed aspettiamo il suo successore con aspettative elevate. A quanto pare il prossimo Honor Magic V6 non deluderà, almeno sulla carta: il futuro top di gamma del brand cinese dovrebbe introdurre una batteria ancora più grande e ci sarebbero buone nuove anche per noi occidentali.

Honor Magic V6 in fase di test con due batterie super: ecco le prime indiscrezioni sul nuovo flagship pieghevole

Le prime indiscrezioni sul pieghevole arrivano da Digital Chat Station: l’insider cinese ha rivelato alcune caratteristiche del terminale, anche se manca molto al debutto. Il lancio è previsto per la metà del 2026, quindi ci sarà da attendere ancora parecchi mesi.

Tuttavia ne varrà la pena, almeno stando alle parole del leaker. La parte tecnica non farà una piega, grazie allo Snapdragon 8 Elite Gen 5: la presenza del SoC di punta di Qualcomm è scontata, quindi nessuna sorpresa in tal senso.

Le novità arriveranno lato batteria: Honor starebbe testando due configurazioni differenti, una destinata ai mercati occidentali ed una per la Cina. Il modello Global dovrebbe montare un’unità a doppia cella da 6.900 mAh mentre la variante cinese vanterebbe una soluzione da ben 7.200 mAh.

Ricordiamo che Magic V5 è dotato di batterie da 5.820 mAh e 6.100 mAh, rispettivamente Global e Cina, quindi si tratta di un passo avanti importante per entrambe le versioni.

Crediti: Honor

Insomma, se Magic V5 è stato il pieghevole più sottile al mondo il nuovo capitolo dovrebbe essere quello con la batteria più capiente. Non si parla ancora della potenza di ricarica, ma l’insider conferma che ci sarà il supporto a quella wireless.

Tra le altre caratteristiche ci sarebbe l’introduzione di un sensore principale da 200 MP (contro i 50 MP attuali), sempre in compagnia di un ultra-wide e di un teleobiettivo periscopico – con zoom ottico 3X. Non mancherebbero un lettore d’impronte digitali laterale e la classificazione IP contro polvere ed acqua.

Il leaker sostiene che ritroveremo un design ultrasottile, ma non specifica nulla in termini di dimensioni. Magic V5 è dotato di uno spessore di appena 8,8 mm da chiuso e 4,1 mm da aperto, quindi possiamo aspettarci misure simili anche da parte di Honor Magic V6.