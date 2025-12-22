La serie Honor Magic 8 non è ancora finita: in arrivo altre 3 versioni

La casa cinese ha lanciato due smartphone della serie Magic 8 – nei mercati Global è arrivato solo il modello Pro – ma ci sarebbero altri tre dispositivi in programma. Honor Magic 8 RSR sarà la versione di punta, con il suo design sportivo e aggressivo, accompagnato anche dalle varianti 8S e 8 Air: ecco cosa cambierà tra questi telefoni, almeno secondo le prime indiscrezioni.

Cosa aspettarsi dal prossimo Honor Magic 8 RSR, il modello di lusso della gamma

Magic 7 RSR – Crediti: Honor

Il lancio di Magic 8 Pro è atteso in Italia per il 15 gennaio: il flagship è stato già annunciato in Cina e in versione Global, quindi non ci saranno sorprese. Nel frattempo la compagnia sta preparando anche Honor Magic 8 RSR, versione extra lusso in collaborazione con Porsche Design – come da tradizione.

Secondo il solito Digital Chat Station, possiamo aspettarci un cuore Qualcomm con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e la bellezza di 24 GB di RAM e 1 TB di storage. Frontalmente ci sarebbe uno schermo LTPO da 6,71″ con risoluzione 1.5K (2.808 x 1.256 pixel): per la sicurezza dovremmo avere sia un lettore d’impronte ad ultrasuoni che lo sblocco facciale 3D.

L’insider cita anche una batteria da 7.200 mAh con ricarica rapida da 120W – e il supporto a quella wireless –, una scocca IP68/69/69K e due colorazioni Slate Gray e Moonstone.

In sostanza si tratterà di un Magic 8 Pro con un design differente, più aggressivo e spigoloso (nel perfetto stile della serie RSR).

Honor Magic 8S

Magic 8 Pro – Crediti: Honor

Per quanto riguarda Honor Magic 8S, dovrebbe trattarsi del dispositivo conosciuto finora come Magic 8 Mini o anche Slim. I leak trapelati in precedenza parlano di uno smartphone sottile, con uno spessore compreso tra 5 e 6,5 mm, un display da 6,31″, il SoC Dimensity 9500 e un teleobiettivo periscopico.

Dimensioni e peso: 5-6,5 mm di spessore

Colorazioni: Feather White, Shadow Black, Light Orange, Fairy Purple

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED LTPO 6,31″ 1.5K

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro

GPU: ARM Mali G1-Ultra

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.500 mAh

Ricarica: /

Fotocamera: 200 MP oppure 50 MP (1/1.5″) con teleobiettivo periscopico

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

Honor Magic 8 Air

Il terzo modello in arrivo – secondo le indiscrezioni – sarebbe Honor Magic 8 Air, la vera sorpresa. Il nome rimanda al trend degli smartphone ultrasottili, quindi potrebbe essere questo il dispositivo dotato di uno spessore tra 5 e 6,5 mm.

Tuttavia le specifiche compatte andrebbero a cozzare con quelle di Magic 8S, citato poco sopra. In nostro soccorso arriva un altro insider, il quale sostiene che Honor sia al lavoro su uno smartphone “dal design simile ad Apple“. Il brand ha già lanciato la serie Honor 500 con uno stile simile ad iPhone Air; possiamo ipotizzare che Magic 8 Air potrebbe prendere ispirazione dal modello di Cupertino, con specifiche simili a quelle della versione 8S ed un look differente.