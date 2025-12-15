Honor Magic 8 Pro: ecco quanto costerà il nuovo top di gamma, in arrivo in Europa e in Italia

Dopo il lancio in Cina e quello in alcuni mercati Global, Honor Magic 8 Pro si prepara al debutto in Europa e in Italia. Il sito ufficiale ha già iniziato a stuzzicare gli appassionati, ma manca ancora una data precisa. Nel frattempo il top di gamma si fa più vicino e tangibile grazie ad un insider, che svela il possibile prezzo alle nostre latitudini.

Honor Magic 8 Pro si fa sempre più vicino: un leak svela il prezzo in Europa

Crediti: Honor

In bae a quanto riportato dall’insider RODENT950, il prossimo Honor Magic 8 Pro dovrebbe arrivare in Europa ad un prezzo compreso tra 1.199€ e 1.299,9€. Nulla di nuovo quindi: si tratterebbe, infatti, della stessa cifra di lancio del precedente Magic 7 Pro.

Quest’ultimo è arrivato in Italia a 1.299,9€ e grazie alle varie offerte lancio ha debuttato con uno sconto di circa 300€. Probabilmente il brand cinese farà il bis e anche a questo giro ci sarà una promo lancio dedicata: si tratta di una strategia consolidata per Honor, quindi restiamo in attesa di novità.

Magic 8 Pro EU price 1199,90 -1299,90€ pic.twitter.com/SXPjL4s9FA — Teme (特米)𝕏|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) December 13, 2025

Intanto vi ricordiamo che è possibile iscriversi alla pagina dedicata dello store ufficiale per restare informati sulla data d’uscita e per partecipare ad una iniziativa promozionale.

Inoltre Honor Magic 8 Pro è già ufficiale in versione Global, quindi in teoria sappiamo già tutto. Rispetto alla controparte cinese ci sarà una batteria depotenziata: il modello Global scende da 7.200 mAh a 7.100 mAh mentre la variante europea dovrebbe debuttare con 6.270 mAh. Per il resto non ci sarebbero differenze.

Versione EU – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 161,15 x 75 x 8,32 mm, 219 grammi

Colorazioni: Black, Sky Cyan, Sunrise Gold

Certificazione: IP68/IP69/IP69K

Display: Micro-Quad Curved OLED LTPO 6,71″ 1.5K+ (2.808 × 1.256 pixel) con refresh rate a 1-120 Hz, PWM a 4.320 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) e sblocco del volto 3D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 6.270 mAh

Ricarica: 120W, wireless 80W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.6-2.0-2.6) con OIS, ultra-wide 122° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.7X | NoxGod, sensore di temperatura del colore

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) + sensore di profondità 3D

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.