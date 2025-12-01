Honor Magic 8 Pro debutta Global: cosa cambia nella versione fuori dalla Cina

Lanciato in Cina a metà ottobre, Honor Magic 8 Pro debutta in versione Global in alcuni Paesi. Purtroppo l’Italia è esclusa da questo primo lancio internazionale: ci sarà da attendere ancora ma è probabile che l’uscita sia imminente anche alle nostre latitudini. Intanto andiamo a scoprire che cosa cambierà rispetto alla controparte cinese.

Honor Magic 8 Pro è stato annunciato in alcuni paesi Global: ecco le differenze

Crediti: Honor

Per prima cosa, il cambio di lineup: Honor Magic 8 Pro arriva nei mercati Global da solo, senza modello standard. Non si tratta di una strategia nuova da parte del brand, ma di un modo di operare ormai consolidato. Sicuramente anche in Italia ci sarà spazio per la sola variante di punta, probabile in un’unica configurazione.

In termini di specifiche, la versione Global del Pro presenta solo due differenze: manca la comunicazione satellitare opzionale – ormai onnipresente su quasi tutti i top in Cina – e cambia leggermente la batteria. Questa scende da 7.200 mAh a 7.100 mAh, sempre con ricarica cablata e wireless da 120W e 80W.

La batteria castrata è il prezzo da pagare per la maggior parte dei flagship di nuova generazione, all’uscita dalla Cina. Il motivo è spiegato in questo approfondimento; ricordiamo che la versione europea di Magic 8 Pro dovrebbe fare ancora peggio, con un’unità da 6.270 mAh – almeno secondo i leak. Comunque è sicuramente un balzo in avanti per l’Europa e l’Italia, visti i 5.270 mAh di Magic 7 Pro.

Il resto delle specifiche di Honor Magic 8 Pro Global non cambia rispetto alla controparte cinese: ci sono dei tagli di memoria in meno ma nulla di eccezionale, sono state semplicemente snellite le configurazioni – 2 tagli rispetto ai 4 in Cina. Il prezzo parte da circa 962€ al cambio attuale, basandoci su quello malese.

Versione Global – Scheda tecnica