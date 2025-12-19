Honor Magic 8 Pro arriva in Italia: sarà il primo flagship del 2026

La data di presentazione di Honor Magic 8 Pro è fissata per il 15 gennaio: parliamo del mercato italiano dato che il top di gamma è stato già annunciato sia in Cina che in versione Global. Il flagship arriverà con un comparto tecnico da primo della classe e non mancheranno funzionalità AI dedicate a migliorare la resa fotografica.

Honor Magic 8 Pro ha una data di presentazione in Italia: ecco quanto dovremo attendere

Crediti: Honor

Mancano ancora alcune settimane prima del lancio in Italia di Honor Magic 8 Pro: al momento pare che il nuovo modello sarà il primo top di gamma del 2026, almeno per quanto riguarda il nostro mercato. In occasione del debutto, Honor ha dato il via ad una campagna con vari influencer – per mostrare le capacità fotografiche del dispositivo.

Il cuore dell’esperienza è AI Photo Agent, una sorta di assistente intelligente pensato per supportate gli utenti in ogni fase dello scatto. Non solo nella fase di editiing ma anche durante la composizione e il momento dello scatto, in modo da prevenire errori comuni come gli occhi chiusi o le inquadrature sbilanciate.

Tra le altre novità abbiamo Magic Pose e Magic Colour, funzioni dedicate rispettivamente alle impostazioni da adottare per migliorare l’inquadratura e al bilanciamento dei colori.

L’appuntamento è fissato per il 15 gennaio: in merito al prezzo si vocifera di una cifra compresa tra 1.199€ e 1.299,9€. Aspettando di saperne di più in via ufficiale potete iscrivervi alla pagina dedicata dello store ufficiale per partecipare ad un’iniziativa promozionale. Di seguito trovate la scheda tecnica per l’Europa – che dovrebbe essere identica a quella della versione cinese, fatta eccezione per una batteria minore.

Versione EU – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 161,15 x 75 x 8,32 mm, 219 grammi

Colorazioni: Black, Sky Cyan, Sunrise Gold

Certificazione: IP68/IP69/IP69K

Display: Micro-Quad Curved OLED LTPO 6,71″ 1.5K+ (2.808 × 1.256 pixel) con refresh rate a 1-120 Hz, PWM a 4.320 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) e sblocco del volto 3D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 6.270 mAh

Ricarica: 120W, wireless 80W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.6-2.0-2.6) con OIS, ultra-wide 122° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.7X | NoxGod, sensore di temperatura del colore

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) + sensore di profondità 3D

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

