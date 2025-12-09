Honor Magic 8 Lite ufficiale a sorpresa: resistente e con una super batteria da 7.500 mAh

Aspettando il debutto del modello di punta, ecco fare capolino il nuovo Honor Magic 8 Lite: si tratta dell’antipasto economico del prossimo top di gamma, un dispositivo di fascia media caratterizzato da un design accattivante, specifiche solide ed una super batteria da ben 7.500 mAh.

Honor Magic 8 Lite: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

Il look del nuovo arrivato ricalca quello di Magic 7 Lite, con un modulo fotografico circolare. Rispetto al predecessore, Honor Magic 8 Lite presenta i sensori disposti ad anello, per un design stiloso ed elegante – nel perfetto stile della serie.

Il telefono presenta uno spessore di 7,76 mm ed un peso di 189 grammi: caratteristiche contenute se si pensa alla colossale batteria da 7.500 mAh all’interno della scocca – con tanto di ricarica da 66W.

A muovere il tutto abbiamo il chipset Snapdragon 6 Gen 4 mentre la parte frontale è occupata da uno schermo piatto OLED da 6,79″ di diagonale. Lo smartphone è classificato IP69K, quindi con protezione completa contro polvere e acqua.

C’è una fotocamera principale da 108 MP accompagnata da una ultra-grandangolare; per i più timorosi, Honor promette una scocca resistente a cadute fino a 2,5 metri di altezza – su certe superfici, come il marmo.

Al momento Honor Magic 8 Lite è ufficiale ma non ci sono ancora dettagli sul prezzo. Il medio gamma sarà disponibile in Europa da gennaio 2026, quindi restiamo in attesa di novità; intanto è possibile iscriversi nella pagina dedicata del sito italiano, per ricevere una notifica quando sarà acquistabile.

Nel corso delle prossime settimane arriverà anche Honor Magic 8 Pro: il top di gamma è stato lanciato in alcuni mercati Global mentre per l’Italia bisognerà pazientare ancora.

Honor Magic 8 Lite – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm, 189 grammi

Colorazioni: Midnight Black, Forest Green, Reddish Brown

Certificazione: IP66/IP68/IP69K

Display: Flat AMOLED 6,79″ 1.5K+ (2.640 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 3.840 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex-X4 4 x 2,6 GHz – Cortex-A720 3 x 1,9 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 732

RAM: 8 GB

Storage: 256/512 GB non espandibile

Batteria: 7.500 mAh

Ricarica: 66W

Fotocamera: doppia 108 + 5 MP (f/1.8-2.2) con OIS, ultra-wide

Selfie camera: 16 MP (f/2.5)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0

Sistema operativo: Android 15 con MagicOS 9

