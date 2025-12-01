Honor Magic 8 Lite confermato in Italia: cosa sappiamo del piccolo della serie

Con il debutto di Magic 8 Pro Global, il brand cinese ha aperto le danze anche per i mercati internazionali. Tuttavia in Italia l’azienda si è limitata ad un teaser che annuncia l’imminente uscita del Camera Phone. Nelle scorse ore la pagina si è aggiornata, svelando anche Honor Magic 8 Lite: il mid-range arriverà insieme al fratello maggiore e forse già sappiamo tutto.

Honor Magic 8 Lite arriverà in Italia: lo conferma il sito ufficiale del brand e svela il design

Crediti: Honor

Lo store ufficiale italiano di Honor permette di iscrivervi per ricevere un buono al lancio del modello Pro e per avere la possibilità di vincere un viaggio tech. Per i dettagli vi rimandiamo alla pagina mentre quello che ci interessa è il nuovo teaser. Il modello di punta sarà affiancato da Honor Magic 8 Lite: il telefono arriverà in Italia e ora è ufficiale.

Il mid-range presenta un design simile a quello del precedente Magic 7 Lite, con un ampio modulo fotografico circolare. Tuttavia il nuovo arrivato è dotato di sensori disposti ad anello, quindi con uno stile finale leggermente diverso rispetto al predecessore.

Abbiamo già parlato di Magic 8 Lite nel corso del mese di ottobre: il telefono è stato protagonista di un corposo leak che ha svelato la sua probabile natura di rebrand. Si tratterebbe di una versione alternativa di Honor X9d, dispositivo già ufficiale in alcuni Paesi.

L’unica differenza tra i due modelli sarebbe la batteria: 8.300 mAh per X9d e 7.500 mAh per il nostro Magic 8 Lite. Il motivo è sempre lo stesso e ve ne abbiamo parlato in questo approfondimento. Come al solito si tratta di indiscrezioni, quindi restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte di Honor: intanto ecco la presunta scheda tecnica leak, basata su quella del modello X9d.

Segnaliamo che Magic 8 Pro e 8 Lite non hanno ancora una data d’uscita in Italia e non sappiamo se arriveranno insieme oppure in due momenti separati.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm, 189 grammi

Colorazioni: Midnight Black, Forest Green, Sunrise Gold

Certificazione: IP68/IP69K (?)

Display: Flat AMOLED 6,79″ 1.5K+ (2.640 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 3.840 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex-X4 4 x 2,6 GHz – Cortex-A720 3 x 1,9 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 732

RAM: 12 GB

Storage: 256/512 GB non espandibile

Batteria: 7.500 mAh

Ricarica: 66W (?)

Fotocamera: doppia 108 + 5 MP (f/1.8-2.2) con OIS, ultra-wide

Selfie camera: 16 MP (f/2.5)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0

Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

