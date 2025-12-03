HBO Max arriva in Italia: data, prezzi e abbonamenti del nuovo servizio

Il colosso americano dello streaming è pronto a sbarcare anche in Italia: HBO Max è finalmente in arrivo e si prepara a sfidare rivali ormai consolidati come Netflix e Disney+. Dopo mesi di attesa e speculazioni, Warner Bros. Discovery ha confermato il piano di espansione: la piattaforma che riunisce i contenuti HBO, Warner Bros., DC e Discovery sarà disponibile anche nel nostro Paese.

Dovremo pazientare ancora un po’ dato che il lancio avverrà a inizio 2026: c’è già la data ufficiale, insieme ai dettagli come prezzi e abbonamenti, e alcuni programmi che faranno parte del catalogo.

Tutto su HBO Max, in arrivo anche in Italia: c’è la data ufficiale

Crediti: HBO

Il debutto in Italia è previsto per il 13 gennaio 2026, come confermato dalla stessa piattaforma. HBO Max è un servizio di streaming video on demand (simile a Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video) gestito dalla divisione Warner Bros. Discovery. Si tratta di una delle piattaforme più importanti a livello globale, celebre soprattutto per l’altissima qualità delle sue produzioni originali.

In sostanza, è il luogo dove si riuniscono i contenuti di alcuni dei marchi di intrattenimento più iconici del mondo. Chi segue il mondo delle serie TV di certo conoscerà alcune delle serie iconiche targate HBO: Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us, True Detective, White Lotus, I Soprano e tanto altro ancora.

Come abbonarsi: svelati i prezzi di HBO Max per il nostro paese

Crediti: HBO

Per abbonarsi ad HBO Max basta visitare il sito ufficiale o i principali app store – Android e iOS – direttamente il giorno del lancio. Il servizio di streaming sarà accessibile su telefoni, tablet, computer, TV, console compatibili e decoder.

In merito al prezzo in Italia, HBO Max parte da 5,99€ al mese per il pacchetto base con pubblicità. Di seguito tutti i piani in abbonamento annunciati dalla colosso video.

Base con pubblicità 5,99€/mese Riproduci contemporaneamente su 2 dispositivi Risoluzione video Full HD

Standard 11,99€/mese Riproduci contemporaneamente su 2 dispositivi Risoluzione video Full HD 30 download (si applicano limiti)

Premium 16,99€/mese Riproduci contemporaneamente su 4 dispositivi 4K UHD e Dolby Atmos dove disponibile 100 download (si applicano limiti)

Aggiungi sport a qualsiasi piano 3€/mese Accedere a Eurosport 1 e Eurosport 2 Guardare ciclismo, tennis e altri sport live



L’applicazione di HBO Max è disponibile per smartphone e tablet Android e iOS, tramite il Play Store di Google e l’App Store di Apple.

Cosa succederà con l’arrivo di HBO in Italia

Ora che il colosso statunitense – TV e streaming – sta per fare capolino in Italia, molti dei contenuti HBO e Warner disponibili tramite accordi su piattaforme come Sky e Now saranno integrati nel nuovo servizio. Le nuove serie TV HBO arriveranno su Max mentre quelle già presenti su Sky rimarranno.

Questo vuol dire che – ad esempio – The Last of Us sarà presente sia su Sky che su HBO Max mentre la futura serie A Knight of the Seven Kingdoms (dell’universo di GOT) sarà esclusiva del servizio proprietario di Warner. All’interno di HBO Max saranno inclusi molteplici contenuti, come:

HBO

WB Pictures

WB Television

DC Universe

Max Originals

Eurosport

Il servizio comprende serie TV, animazioni per bambini e ragazzi, film e tutti i contenuti originali – alcuni dedicati appositamente al mercato italiano, come avviene anche con altre piattaforme di streaming.