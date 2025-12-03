HBO Max arriva in Italia: data, prezzi e abbonamenti del nuovo servizio

Il colosso americano dello streaming è pronto a sbarcare anche in Italia: HBO Max è finalmente in arrivo e si prepara a sfidare rivali ormai consolidati come Netflix e Disney+. Dopo mesi di attesa e speculazioni, Warner Bros. Discovery ha confermato il piano di espansione: la piattaforma che riunisce i contenuti HBO, Warner Bros., DC e Discovery sarà disponibile anche nel nostro Paese.
Dovremo pazientare ancora un po’ dato che il lancio avverrà a inizio 2026: c’è già la data ufficiale, insieme ai dettagli come prezzi e abbonamenti, e alcuni programmi che faranno parte del catalogo.
Tutto su HBO Max, in arrivo anche in Italia: c’è la data ufficiale
Il debutto in Italia è previsto per il 13 gennaio 2026, come confermato dalla stessa piattaforma. HBO Max è un servizio di streaming video on demand (simile a Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video) gestito dalla divisione Warner Bros. Discovery. Si tratta di una delle piattaforme più importanti a livello globale, celebre soprattutto per l’altissima qualità delle sue produzioni originali.
In sostanza, è il luogo dove si riuniscono i contenuti di alcuni dei marchi di intrattenimento più iconici del mondo. Chi segue il mondo delle serie TV di certo conoscerà alcune delle serie iconiche targate HBO: Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us, True Detective, White Lotus, I Soprano e tanto altro ancora.
Come abbonarsi: svelati i prezzi di HBO Max per il nostro paese
Per abbonarsi ad HBO Max basta visitare il sito ufficiale o i principali app store – Android e iOS – direttamente il giorno del lancio. Il servizio di streaming sarà accessibile su telefoni, tablet, computer, TV, console compatibili e decoder.
In merito al prezzo in Italia, HBO Max parte da 5,99€ al mese per il pacchetto base con pubblicità. Di seguito tutti i piani in abbonamento annunciati dalla colosso video.
- Base con pubblicità
- 5,99€/mese
- Riproduci contemporaneamente su 2 dispositivi
- Risoluzione video Full HD
- Standard
- 11,99€/mese
- Riproduci contemporaneamente su 2 dispositivi
- Risoluzione video Full HD
- 30 download (si applicano limiti)
- Premium
- 16,99€/mese
- Riproduci contemporaneamente su 4 dispositivi
- 4K UHD e Dolby Atmos dove disponibile
- 100 download (si applicano limiti)
- Aggiungi sport a qualsiasi piano
- 3€/mese
- Accedere a Eurosport 1 e Eurosport 2
- Guardare ciclismo, tennis e altri sport live
L’applicazione di HBO Max è disponibile per smartphone e tablet Android e iOS, tramite il Play Store di Google e l’App Store di Apple.
Cosa succederà con l’arrivo di HBO in Italia
Ora che il colosso statunitense – TV e streaming – sta per fare capolino in Italia, molti dei contenuti HBO e Warner disponibili tramite accordi su piattaforme come Sky e Now saranno integrati nel nuovo servizio. Le nuove serie TV HBO arriveranno su Max mentre quelle già presenti su Sky rimarranno.
Questo vuol dire che – ad esempio – The Last of Us sarà presente sia su Sky che su HBO Max mentre la futura serie A Knight of the Seven Kingdoms (dell’universo di GOT) sarà esclusiva del servizio proprietario di Warner. All’interno di HBO Max saranno inclusi molteplici contenuti, come:
- HBO
- WB Pictures
- WB Television
- DC Universe
- Max Originals
- Eurosport
Il servizio comprende serie TV, animazioni per bambini e ragazzi, film e tutti i contenuti originali – alcuni dedicati appositamente al mercato italiano, come avviene anche con altre piattaforme di streaming.