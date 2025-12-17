Pixel Launcher, la ricerca peggiora e la colpa è (sorpresa) dell’IA

Per anni, uno dei vantaggi indiscussi dell’ecosistema Google Pixel è stata l’integrazione fluida e intelligente del software.

Il Pixel Launcher, in particolare, si è sempre distinto per il suo strumento di ricerca unificato integrato: una barra onnisciente capace di scansionare rapidamente app installate, contatti, impostazioni del dispositivo e risultati web in un’unica interfaccia reattiva.

Tuttavia, sembra che Google abbia deciso di sacrificare questa efficienza in nome della sua nuova priorità assoluta, l’Intelligenza Artificiale.

Come parte di un cosiddetto “aggiornamento della barra di ricerca della schermata home“, l’azienda sta sostituendo il sistema nativo con un’esperienza gestita direttamente dall’app Google, segnando quello che molti utenti ed esperti definiscono un netto passo indietro.

Pixel Launcher, un “aggiornamento” che sa di regressione

La modifica, notata inizialmente dalla testata 9to5Google e successivamente confermata da Big G, cambia radicalmente il comportamento del widget di ricerca sulla schermata home dei Pixel.

Fino a pochi giorni fa, toccando la barra di ricerca, si apriva un overlay leggero e veloce gestito dal Pixel Launcher. Questo strumento non occupava l’intero schermo e, aspetto cruciale, permetteva una ricerca universale profonda all’interno dello smartphone.

Oggi, invece, l’interazione lancia direttamente l’app Google. Sebbene inizialmente si pensasse a un bug software, Google ha chiarito che il cambiamento è intenzionale e fa parte del Feature Drop di novembre 2025.

Secondo l’azienda, questa modifica è stata progettata per facilitare l’accesso alla “Modalità AI”, permettendo agli utenti di “iniziare e riprendere rapidamente i percorsi in modalità AI per approfondire le ricerche sul web“.

Cosa si perde con questo cambio?

Il problema principale non risiede nell’aggiunta di funzionalità AI, ma nella rimozione di strumenti essenziali per la produttività quotidiana. La nuova barra di ricerca alimentata dall’app Google soffre di limitazioni significative rispetto al vecchio overlay.

Il nuovo sistema non è in grado di cercare efficacemente tra le impostazioni del dispositivo (come Wi-Fi, Bluetooth o menu specifici) né tra i contatti in rubrica con la stessa immediatezza. L’esperienza è anche percepita come meno reattiva rispetto allo strumento nativo del launcher.

La nuova interfaccia occupa infine l’intero schermo, interrompendo il flusso visivo rispetto al precedente overlay parziale.

Di fatto, l’esperienza di ricerca sulla schermata home di un Pixel è ora identica a quella di qualsiasi altro smartphone Android generico che utilizza l’app Google, perdendo quell’esclusività funzionale che caratterizzava la linea Pixel.

L’ossessione per l’IA a scapito della UX

Ciò che rende questa mossa particolarmente frustrante per la community è la percezione di una regressione funzionale forzata. La potente ricerca integrata del Pixel Launcher non è scomparsa del tutto, ma è stata “sepolta” all’interno del cassetto delle app (app drawer), rendendola meno accessibile.

Google sembra aver scelto deliberatamente di peggiorare l’esperienza utente principale, quella che si trova accessibile facilmente sulla home, pur di spingere l’adozione della sua Modalità AI. La promessa di vedere “più app suggerite nella riga superiore” non sembra compensare la perdita della capacità di cercare rapidamente un contatto o un’impostazione senza dover aprire il menu delle applicazioni.

La speranza è che Google, di fronte al crescente malcontento degli utenti Pixel, decida di ascoltare il feedback. Le opzioni sul tavolo sono due: ripristinare il comportamento precedente o, soluzione preferibile, aggiornare la ricerca dell’app Google affinché integri le stesse capacità di scansione locale del dispositivo che rendevano il Pixel Launcher uno strumento insostituibile.