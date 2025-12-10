I Pixel 10 sono più veloci dopo l’ultimo aggiornamento, ecco i numeri

Quando Google ha lanciato la serie Pixel 10, la narrazione era chiara: non si trattava di dispositivi progettati per dominare le classifiche dei benchmark.

Chi ha acquistato un Pixel 10 lo ha fatto per le capacità fotografiche o per le funzionalità di intelligenza artificiale integrate, e non certo perché il chip Tensor G5 potesse superare in “forza bruta” lo Snapdragon 8 Elite.

Tuttavia, a pochi mesi dal lancio, sembra che gli smartphone della serie Pixel 10 stiano guadagnando velocità, non attraverso nuovo hardware, ma grazie a un silenzioso ma efficace lavoro di ottimizzazione software.

L’ultimo aggiornamento, coincidente con il rilascio di Android 16 QPR2 e le patch di dicembre, ha consolidato un aumento delle prestazioni che sta rendendo il dispositivo notevolmente più reattivo nell’uso quotidiano.

Un miglioramento tangibile: cosa dicono i dati?

Secondo i test condotti da Android Authority, supportati da numerose testimonianze di utenti su Reddit, l’ottimizzazione software di Google sta iniziando a dare i suoi frutti. Sebbene Google non abbia annunciato ufficialmente nuovi driver per la GPU o miracolosi aumenti di clock, i numeri raccontano una storia di progressiva rifinitura.

Confrontando le prestazioni attuali di un Pixel 10 Pro XL aggiornato ad Android 16 QPR2 rispetto al software di lancio, i risultati sono evidenti.

Si registra un aumento del 2% nelle prestazioni CPU single-core e circa il 5% in quelle multi-core su GeekBench 6. Sebbene non siano cifre che cambiano le sorti di una sfida tecnologica, indicano una maggiore efficienza di base. I test grafici mostrano un incremento del picco prestazionale tra il 5% e il 7% nei test Wild Life e Wild Life Extreme di 3DMark.

Il dato più sorprendente arriva dal test PCMark Work 3.0, che simula carichi di lavoro reali (navigazione, editing, gestione dati). Qui il punteggio è salito di quasi il 20% rispetto al lancio.

Cosa cambia per l’utente finale?

Questi numeri, pur essendo interessanti sulla carta, si traducono in un’esperienza utente molto più fluida. L’aumento del punteggio PCMark suggerisce che Google ha migliorato significativamente lo scheduler delle attività, ovvero il modo in cui il sistema operativo assegna le risorse alle varie app.

Il Pixel 10 non si è trasformato improvvisamente in un telefono da gaming hardcore; il Tensor G5 resta un chip focalizzato sull’efficienza AI. Tuttavia, l’aggiornamento ha ridotto i micro-lag e migliorato la stabilità generale. Le animazioni appaiono più scorrevoli e il telefono risponde con maggiore prontezza, colmando quel divario di fluidità percepita che alcuni recensori avevano notato al momento dell’uscita rispetto ai rivali con processori Qualcomm.

Un cambio di strategia per Google?

Il dato più rilevante che emerge da questa analisi non è tanto la velocità in sé, quanto la strategia di Google. In passato, gli utenti dovevano spesso attendere le major release annuali di Android per vedere miglioramenti significativi nelle prestazioni.

Con il Pixel 10 e Android 16, Google sta dimostrando di poter “sbloccare” potenziale latente attraverso aggiornamenti trimestrali. Questo approccio suggerisce che la serie Pixel 10 potrebbe invecchiare molto meglio rispetto alle generazioni precedenti basate sui primi chip Tensor, mantenendo le prestazioni competitive nel tempo grazie a un continuo lavoro di “pulizia” del codice e ottimizzazione dei driver.

Se possedete un Pixel 10, l’aggiornamento di dicembre è quindi caldamente consigliato: non trasformerà il vostro telefono in un PC da gioco, ma lo renderà sicuramente la migliore versione di se stesso vista finora.