Google non si è dimenticata e aggiorna le prime Pixel Buds Pro

Nonostante l’attenzione sia ormai rivolta ai modelli di nuova generazione, Big G dimostra di voler mantenere in vita le sue prime cuffie “Pro” con un inatteso aggiornamento firmware.

È arrivato il momento di aggiornare le prime Google Pixel Buds Pro

Nel frenetico mondo della tecnologia di consumo, è facile che i dispositivi vengano messi da parte non appena il loro successore raggiunge gli scaffali. Tuttavia, sembra che Google abbia deciso di andare in controtendenza rispetto a questa prassi, rilasciando un nuovo aggiornamento firmware per le Pixel Buds Pro originali.

Questa mossa conferma che l’azienda di Mountain View non ha ancora intenzione di abbandonare il supporto per i suoi auricolari di precedente generazione, offrendo un segnale rassicurante a tutti gli utenti che non hanno ancora effettuato il passaggio al modello più recente.

Arriva il firmware 5.11: cosa cambia?

Secondo quanto riportato inizialmente sul Pixel Buds Pro Help Forum e confermato dalle prime segnalazioni degli utenti, il nuovo aggiornamento porta il software degli auricolari alla versione 5.11. Si tratta del primo update pubblicamente riconosciuto per questo dispositivo da diverso tempo a questa parte, un dettaglio che rende il rilascio particolarmente notevole.

Tuttavia, chi si aspetta una lista di nuove funzionalità rivoluzionarie potrebbe rimanere deluso. Google, fedele a uno stile comunicativo talvolta essenziale, ha dichiarato che l’aggiornamento si concentra principalmente su correzioni di bug, miglioramenti generali delle prestazioni e aggiornamenti di sicurezza. Al momento, non è stato diffuso un changelog dettagliato che specifichi quali errori siano stati risolti o quali aspetti delle performance siano stati ottimizzati.

Questa mancanza di dettagli, sebbene frustrante per gli utenti più tecnici, non è del tutto sorprendente. L’ultima volta che Google ha fornito una descrizione minuziosa delle novità introdotte risale all’ottobre 2023. In quell’occasione, un importante aggiornamento (versione 5.9) aveva introdotto funzionalità di rilievo come il “Rilevamento delle conversazioni” (Conversation Detection) e strumenti dedicati al benessere dell’udito.

Da allora, il canale degli aggiornamenti è rimasto sostanzialmente silenzioso, rendendo l’attuale versione 5.11 significativa soprattutto per il messaggio implicito che trasporta: le Pixel Buds Pro sono ancora attivamente mantenute.

Un segnale importante per la longevità del prodotto

L’arrivo di questo aggiornamento nel dicembre 2025 è un segnale positivo per l’ecosistema hardware di Google. Con le Pixel Buds Pro 2 già sul mercato da diversi mesi (lanciate nell’agosto 2024), il timore di molti possessori della prima generazione era quello di vedere il proprio dispositivo cadere nell’oblio dell’obsolescenza programmata.

Il rilascio della versione 5.11 suggerisce invece che Google intende prolungare il ciclo di vita del prodotto, garantendo che rimanga sicuro e performante anche a distanza di anni dal lancio. Sebbene non vi siano nuove feature “da copertina”, la stabilità del software e la sicurezza sono aspetti critici per dispositivi che gestiscono comunicazioni e assistenti vocali.

Come verificare e installare l’aggiornamento?

Per gli utenti che desiderano aggiornare le proprie cuffie, la procedura rimane quella standard prevista dall’ecosistema Android.

Google ha progettato il sistema affinché l’aggiornamento avvenga in modo quasi trasparente. Se l’opzione per gli aggiornamenti automatici è attiva, il firmware 5.11 dovrebbe scaricarsi e installarsi autonomamente quando le Pixel Buds Pro sono connesse a un dispositivo Android (versione 6.0 o successiva).

Per chi preferisce avere il controllo diretto o desidera forzare l’installazione, è possibile verificare la disponibilità del nuovo software manualmente:

Aprire le Impostazioni del dispositivo Android connesso.

del dispositivo Android connesso. Accedere alla sezione dedicata ai dispositivi connessi e selezionare le Pixel Buds Pro (oppure utilizzare l’app dedicata Pixel Buds).

Pixel Buds). Navigare nel menu Altre impostazioni > Aggiornamento firmware.

In alternativa, Google offre la possibilità di gestire gli aggiornamenti anche tramite la companion app web, accessibile all’indirizzo mypixelbuds.google.com, una soluzione comoda per chi sta utilizzando gli auricolari connessi a un Chromebook o a un PC.