Google Messaggi fa un passo indietro, la nuova funzione è troppo invasiva

L’equilibrio tra innovazione tecnologica e usabilità quotidiana è spesso sottile, e recentemente l’azienda di Mountain View sembra averlo spezzato con l’ultimo aggiornamento della sua app di messaggistica.

La spinta incessante verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale ha portato all’introduzione della funzione “Remix” su Google Messaggi, uno strumento di editing delle immagini basato sulla tecnologia “Nano Banana”.

Sebbene l’idea di poter rielaborare foto direttamente nelle chat sia tecnicamente affascinante, l’esecuzione pratica ha sollevato un coro di critiche da parte della community, costringendo il brand a riconsiderare le proprie scelte di design.

Remix in Messaggi è troppo invadente, Google fa marcia indietro

Crediti: Canva

Quando la funzione Remix è apparsa per la prima volta in versione beta il mese scorso, l’accoglienza è stata tutt’altro che calorosa. Il problema non risiedeva tanto nella funzionalità in sé, quanto nella modalità con cui Google ha deciso di proporla agli utenti.

Un pulsante di grandi dimensioni, posizionato in modo prominente direttamente sopra le immagini, è diventato immediatamente oggetto di controversia.

Gli utenti hanno lamentato come questo elemento grafico finisse per distrarre dalla visualizzazione delle foto, interferendo spesso con gesti comuni come lo zoom e coprendo dettagli importanti degli scatti condivisi.

La frustrazione è stata amplificata dall’impossibilità di disattivare la funzione, dando l’impressione di un’aggiunta forzata piuttosto che di uno strumento utile.

La risposta di Google, un design meno intrusivo

A giudicare dalle ultime indiscrezioni, Google sembra aver recepito il messaggio: l’invadenza non paga. Nell’ultima versione beta di Google Messaggi (identificata con il codice messages.android_20251212_00_RC01), è stata individuata una significativa riprogettazione dell’interfaccia utente.

L’obiettivo è rendere Remix una presenza molto più discreta, eliminando quel senso di oppressione visiva che aveva caratterizzato il suo debutto.

L’analisi della nuova interfaccia rivela un cambiamento sostanziale nel posizionamento dei comandi. Anziché fluttuare prepotentemente al centro dell’attenzione, il pulsante Remix è stato spostato in aree più contestuali e periferiche dell’applicazione.

Ad esempio, quando un utente interagisce con un’immagine all’interno di una chat tramite una pressione prolungata, l’opzione per il remix non appare più immediatamente sotto la barra delle reazioni, ma è stata integrata in modo più ordinato all’interno del menu contestuale. Questa scelta pulisce visivamente la conversazione e restituisce priorità al contenuto multimediale.

Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority

Anche la schermata degli allegati ha subito un trattamento simile. Nella versione precedente, il pulsante ingombrava l’anteprima dell’immagine; nella nuova beta, è stato spostato alla sinistra del campo dedicato alla didascalia.

In questa nuova collocazione, lo strumento rimane a portata di mano per chi desidera utilizzarlo, ma diventa facile da ignorare per chi preferisce inviare la foto senza modifiche, risolvendo uno dei principali punti di attrito segnalati dagli utenti.

Infine, anche nel visualizzatore media a schermo intero, il comando è stato relegato nell’angolo in basso a sinistra, liberando la visuale centrale e permettendo di godere della foto senza ostacoli visivi.

Un compromesso necessario, ma senza via d’uscita

È evidente che Google stia cercando una via di mezzo. Lo spostamento dei pulsanti suggerisce la volontà di ascoltare il feedback negativo e di migliorare l’esperienza utente, ma l’azienda non sembra disposta a rinunciare alla promozione dei suoi strumenti AI.

Nonostante la riorganizzazione visiva renda la funzione meno “sfacciata”, rimane assente l’opzione che molti utenti richiedono a gran voce: un interruttore nelle impostazioni per disabilitare completamente Remix.

La funzione resta presente in ogni fase del flusso di lavoro delle immagini, seppur in modo più silenzioso. Va sottolineato che, come accade spesso con i teardown degli APK e le versioni beta, non vi è alcuna certezza assoluta che queste modifiche arrivino nella versione stabile esattamente in questa forma.

Tuttavia, questo cambio di rotta nel design è un segnale importante, indica che Google è consapevole di aver spinto troppo sull’acceleratore e sta ora cercando di correggere il tiro, bilanciando le ambizioni dell’intelligenza artificiale con la necessità di mantenere l’app pulita e funzionale per la comunicazione quotidiana.