Gemini 3 Flash diventa il modello predefinito di Google: ecco cosa cambia

Il panorama dell’intelligenza artificiale sta evolvendo a una velocità senza precedenti. L’ultima mossa di Google segna un punto di svolta strategico per il colosso di Mountain View: Gemini 3 Flash è ufficialmente in fase di rollout come modello predefinito per gli utenti della versione gratuita di Gemini.

Viste le premesse, non si tratta “solo” di un aggiornamento tecnico, ma di una vera e propria dichiarazione d’intenti nella sfida contro GPT di OpenAI.

Gemini 3 Flash: l’AI di Google diventa immediata, ma senza rinunciare all’efficienza e alla profondità

Crediti: Google

Fino a poco tempo fa i modelli Flash erano considerati versioni “leggere”, pensate per la velocità a discapito della profondità. Con la terza generazione, Google ha superato questo paradigma: Gemini 3 Flash combina una rapidità di risposta fulminea con capacità di ragionamento che – in vari test – superano i precedenti modelli Pro.

Il nuovo modello è dotato di una velocità estrema per risposte quasi istantanee, con capacità di analizzare documenti lunghi, stringe di codice complesse e conversazioni estese; il tutto con una comprensione più profonda di immagini, video e file audio oltre al semplice testo.

Il rilascio di Gemini 3 Flash è avvenuto in queste ore ed ora il modello è diventato la soluzione predefinita per Gemini, sostituendo i vecchi 1.5 Flash o Pro nelle versioni Free, anche nelle app Android e iOS.

L’obiettivo di Google è chiaro: offrire la massima efficienza per affrontare la concorrenza. I modelli più complessi richiedono una potenza di calcolo superiore mentre la serie Flash è improntata all’immediatezza ed è ottimizzata per offrire il miglior rapporto tra intelligenza, celerità e costi operativi.

Il tutto si traduce in un assistente intelligente estremamente capace, già disponibile all’interno dell’interfaccia di Gemini. Il modello può essere utilizzato in tre versioni – come di consueto: quella Veloce per risposte rapide e Ragionamento, per problemi più complessi; infine è presente la scelta Pro, per matematica e programmazione.

Infine Gemini 3 Flash è diventato il modello predefinito per la AI Mode della ricerca su Google, a livello globale.