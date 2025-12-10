Google Foto vuole fare come CapCut e Edits, ma la strada è lunga

L’azienda di Mountain View ha annunciato un importante aggiornamento per la sua piattaforma Google Foto, introducendo una serie di funzionalità destinate a trasformare l’app da semplice archivio digitale a strumento attivo per la creazione di contenuti video.

La mossa è un chiaro tentativo di competere con giganti dell’editing mobile come CapCut e le suite integrate di Instagram e TikTok, offrendo agli utenti nuovi strumenti per la creazione di video di breve formato.

Google Foto e la rincorsa ai competitor

Crediti: Google

Il cuore dell’aggiornamento risiede nella completa riprogettazione dell’editor video, ora disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Google ha introdotto una “timeline universale”, una caratteristica ormai standard nelle app di montaggio avanzate, che permette agli utenti di visualizzare tutte le clip video e i contenuti in un unico spazio di lavoro coeso.

Questa interfaccia include anche un “canvas adattivo”, progettato per modificare dinamicamente l’interfaccia di editing in base alle necessità specifiche del progetto o dell’utente.

L’obiettivo dichiarato è rendere il montaggio più intuitivo e “user-friendly”. Con il nuovo editor, gli utenti possono tagliare, riorganizzare le clip e, per la prima volta in modo così fluido all’interno dell’app, incorporare musica e testo in singoli video clip.

L’azienda ha inoltre confermato che questo editor ridisegnato diventerà lo strumento di editing video predefinito sui dispositivi Android, segnalando l’intenzione di mantenere l’utente all’interno del proprio ecosistema senza costringerlo a esportare i file su app di terze parti per modifiche rapide.

I nuovi “Highlight Reel”: l’automazione al servizio dei ricordi

Oltre all’editing manuale, Google punta forte sull’automazione con i nuovi modelli per gli highlight reel. Attualmente in fase di rilascio sui dispositivi Android, questi modelli permettono di creare video dall’aspetto professionale in pochi secondi. Il funzionamento è semplice: l’utente seleziona un template (modello) e sceglie le foto e i video desiderati dalla scheda “Crea” sotto la voce “Video Ricordo”.

A quel punto, il software di Google Foto si occupa del lavoro pesante, generando automaticamente un video che sincronizza le transizioni delle immagini con il ritmo della musica preimpostata. Rispetto alle versioni precedenti, che si limitavano a compilare un semplice collage di immagini con opzioni di modifica limitate, i nuovi modelli offrono sovrapposizioni di testo stilizzate e una gestione del ritmo decisamente più avanzata.

Un’altra novità rilevante riguarda il comparto audio. Gli utenti possono ora esplorare la libreria musicale di Google Foto per trovare la colonna sonora ideale per i propri video, una funzionalità disponibile sia su Android che su iOS.

Tuttavia, alcune funzioni di personalizzazione avanzata sembrano essere, almeno inizialmente, un’esclusiva per il sistema operativo di Google. Gli utenti Android, infatti, avranno la possibilità di aggiungere overlay testuali personalizzati ai propri video highlight, potendo scegliere tra nuovi font, colori e sfondi per rendere il contenuto unico.

Un tentativo di colmare il divario

Sebbene l’aggiornamento sia significativo, il titolo suggerisce una sfida complessa. App come CapCut hanno definito lo standard per l’editing video mobile, offrendo livelli di controllo, effetti e transizioni che vanno ben oltre le capacità attuali di un’app “tuttofare” come Google Foto.

L’interfaccia rinnovata, che ricorda molto la UI di TikTok o Edits, è un passo nella giusta direzione per modernizzare l’esperienza utente. Tuttavia, la strada per diventare la prima scelta per i content creator, o anche solo per l’utente medio che desidera un video vacanze accattivante, è ancora lunga.

Le nuove funzionalità, come il miglioramento dell’editor video e l’aggiunta di testo personalizzato, sono disponibili da subito, mentre il resto delle opzioni, inclusi i nuovi template avanzati, continueranno ad arrivare gradualmente sui dispositivi degli utenti nelle prossime settimane.

Resta da vedere se la comodità di avere tutto in un’unica app basterà a convincere gli utenti ad abbandonare gli editor dedicati.