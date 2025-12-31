La modalità lettura di Chorme diventa più facile da attivare su Android

Google Chrome su Android offre da diversi anni una “modalità lettura” pensata per semplificare la fruizione degli articoli, ma l’esperienza utente non è sempre stata impeccabile.

Ora, il gigante di Mountain View sta implementando una riprogettazione significativa di questa funzionalità, rendendola non solo più bella da vedere, ma soprattutto molto più semplice e coerente da attivare per chiunque desideri un’esperienza di lettura senza distrazioni.

Google Chrome su Android: come attivare la nuova modalità lettura

Uno dei principali limiti della precedente iterazione della modalità lettura risiedeva nella sua imprevedibilità. Il sistema, infatti, non mostrava l’opzione su ogni articolo, ma solo quando l’algoritmo del browser riteneva che la pagina giustificasse una visualizzazione semplificata.

Quando disponibile, appariva un pulsante accanto alla barra degli indirizzi (Omnibox) che si riduceva rapidamente in un cerchio, rendendo l’interazione a volte sfuggente.

Con il nuovo aggiornamento, Google ha deciso di facilitare l’accesso a questa funzione. Su diversi dispositivi è apparsa una nuova voce denominata “Mostra modalità lettura” all’interno del menu principale, quello accessibile tramite i tre puntini verticali, posizionata subito sotto l’opzione “Ascolta questa pagina“.

La grande novità risiede nella coerenza: questo pulsante è presente nell’overflow indipendentemente dalla pagina che si sta visitando, eliminando la frustrazione di dover indovinare se il browser offrirà o meno l’opzione.

Sebbene questo cambiamento rimuova la vecchia scorciatoia nella barra degli indirizzi, garantisce all’utente il controllo totale sull’attivazione della funzione, con un pulsante sempre disponibile per uscire rapidamente dalla modalità e tornare alla visualizzazione standard.

Design rinnovato con Material 3 Expressive

L’aggiornamento non è puramente funzionale ma porta con sé un profondo restyling estetico. Toccando la nuova opzione, l’utente viene trasportato in una vista che, a differenza del passato, non occupa l’intero schermo in modo aggressivo ma mantiene visibile la Omnibox superiore.

L’interfaccia si avvale pienamente dei canoni del “Material 3 Expressive“, il linguaggio di design più recente di Google, introducendo contenitori dinamici e transizioni fluide tramite il “shape morphing”.

Nella parte inferiore dello schermo appare un pannello dedicato che consente di gestire le personalizzazioni. Questa scheda è stata ridisegnata per essere più elegante e integrata nel sistema, offrendo un’esperienza visiva moderna e piacevole che si distacca nettamente dalla rigidità delle versioni precedenti.

Personalizzazione avanzata e memoria delle preferenze

La flessibilità rimane al centro dell’esperienza, permettendo al lettore di adattare il testo alle proprie necessità visive senza ricorrere a elenchi puntati o menu complessi.

Gli utenti possono modificare la tipografia scegliendo tra stili Sans serif, Serif o Mono, garantendo così la massima leggibilità a seconda dei gusti personali. Anche la dimensione del testo è altamente scalabile, con la possibilità di ingrandire i caratteri fino al 250%, una funzione essenziale per l’accessibilità visiva.

Per quanto riguarda il comfort visivo, è possibile alterare il colore di sfondo dell’interfaccia scegliendo tra le classiche opzioni Chiaro, Seppia o Scuro, ideali per adattarsi alle diverse condizioni di illuminazione ambientale.

Un dettaglio fondamentale di questo aggiornamento è che le preferenze impostate vengono conservate attraverso le diverse pagine visitate; in questo modo, l’utente non è costretto a riconfigurare i parametri ogni volta che apre un nuovo articolo, rendendo la navigazione fluida e continua.

Disponibilità attuale e attivazione

Al momento, queste novità sono state avvistate su alcuni dispositivi Android che eseguono la versione stabile di Chrome 143. Tuttavia, il rilascio non sembra essere ancora avvenuto su larga scala per tutti gli utenti globali.

Per gli utenti più esperti e impazienti di provare la nuova interfaccia, Google offre la possibilità di forzare l’attivazione manuale attraverso i “flag” del browser, nello specifico cercando e abilitando la voce relativa ai miglioramenti del reader mode.

chrome://flags/#reader-mode-improvements

Questa fase di transizione suggerisce che Google stia perfezionando gli ultimi dettagli prima di rendere la nuova modalità lettura lo standard definitivo per tutti gli utenti Android.