L’IA ha bisogno di più energia, Google diventa produttore: acquisita Intersect Power

La corsa all’oro dell’intelligenza artificiale ha smesso da tempo di riguardare esclusivamente la sofisticazione degli algoritmi o la potenza di calcolo dei microchip. Oggi, la vera frontiera competitiva si è spostata su un terreno molto più tangibile e infrastrutturale: l’accesso all’energia elettrica.

In una mossa decisiva per il futuro dei suoi data center, Alphabet, la società madre di Google, ha annunciato l’acquisizione di Intersect Power, un produttore di energia pulita.

L’operazione, del valore di 4,75 miliardi di dollari in contanti più l’assunzione del debito della società, rappresenta una strategia aggressiva per garantire che l’espansione dell’IA non venga rallentata dai limiti delle reti elettriche tradizionali.

Google acquisisce Intersect Power: una strategia per l’indipendenza energetica

Crediti: Gemini

L’acquisizione, resa pubblica lunedì, risponde a una problematica sempre più pressante per i colossi della tecnologia: le utility locali e le reti di distribuzione pubblica faticano a tenere il passo con la domanda vorace delle aziende di intelligenza artificiale.

L’addestramento dei modelli di IA e il mantenimento dei servizi operativi richiedono quantità di energia massicce e costanti, volumi che spesso le infrastrutture esistenti non riescono a garantire in tempi brevi.

Acquisendo direttamente uno sviluppatore di energia, Alphabet intende espandere la propria capacità di generazione di potenza parallelamente alla costruzione di nuovi data center, bypassando di fatto i colli di bottiglia burocratici e strutturali dei fornitori locali.

Garantire l’accesso all’energia è diventato, a tutti gli effetti, una parte critica della catena di approvvigionamento per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, tanto quanto l’acquisto dei processori stessi.

Dai finanziamenti all’acquisizione totale

Il rapporto tra le due aziende non è nuovo. Alphabet deteneva già una quota di minoranza in Intersect Power, frutto di un round di finanziamento strategico da 800 milioni di dollari guidato lo scorso dicembre insieme a TPG Rise Climate.

Quella partnership iniziale aveva già gettato le basi per un progetto ambizioso, fissando un obiettivo di investimenti totali pari a 20 miliardi di dollari entro il 2030. Con l’attuale transazione, che dovrebbe concludersi nella prima metà del prossimo anno, Alphabet assume il controllo diretto dei progetti di sviluppo futuri di Intersect.

È importante notare una distinzione fondamentale nella struttura dell’accordo. L’acquisto riguarda esclusivamente la pipeline dei progetti futuri, le operazioni esistenti di Intersect, infatti, saranno rilevate da altri investitori e gestite come una società separata, permettendo ad Alphabet di concentrarsi interamente sulla costruzione di nuova capacità infrastrutturale.

Il concetto dei “Parchi dati” integrati

Il cuore tecnologico e logistico di questa acquisizione risiede nel concetto innovativo dei campus progettati da Intersect. Non si tratta di semplici data center collegati alla rete, ma di veri e propri “parchi dati” industriali.

Queste strutture sono essenzialmente localizzate in prossimità diretta di fonti di energia rinnovabile, come impianti eolici, solari e sistemi di accumulo a batteria. Questa contiguità geografica elimina la necessità di trasportare l’energia su lunghe distanze, riducendo le inefficienze e la dipendenza dalla rete pubblica.

Secondo quanto dichiarato da Google al momento del suo investimento di minoranza, i nuovi parchi dati dovrebbero diventare operativi verso la fine del prossimo anno, con il completamento definitivo previsto entro il 2027.

Sebbene Google sarà l’utente principale di queste nuove infrastrutture, la visione di Intersect Power prevede un approccio flessibile. I campus sono progettati come parchi industriali in grado di ospitare anche i chip AI di altre aziende accanto a quelli di Google.

Questo dettaglio suggerisce un futuro in cui l’infrastruttura energetica e di calcolo potrebbe diventare un asset condiviso, sebbene sotto l’egida di Alphabet, ridefinendo le dinamiche di potere nel settore tecnologico globale.