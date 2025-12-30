Galaxy S26 Ultra, addio lends flare e pelle gialla nelle foto?

Sebbene manchino ancora alcuni mesi al lancio ufficiale della serie Galaxy S26, le indiscrezioni che circolano in rete iniziano a delineare un quadro piuttosto preciso di quella che sarà la strategia del colosso sudcoreano.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da un salto generazionale, sembra che Samsung non punterà sullo stravolgimento dell’hardware fotografico, bensì su un raffinamento mirato e cruciale delle tecnologie ottiche e del software di elaborazione.

Le ultime notizie, trapelate grazie al noto insider Ice Universe sulla piattaforma Weibo, suggeriscono che il Galaxy S26 Ultra potrebbe finalmente risolvere alcune delle criticità storiche lamentate dagli utenti più esigenti.

Galaxy S26 Ultra, foto con meno lens flare e colore della pelle più accurata

Galaxy S25 Ultra – Crediti: Samsung

Il cuore della nuova fuga di notizie riguarda un miglioramento significativo nella gestione della luce. Secondo le informazioni diffuse, il Galaxy S26 Ultra integrerà una gestione migliorata del cosiddetto lens flare.

Chiunque abbia scattato una fotografia notturna in presenza di lampioni, o abbia cercato di catturare un paesaggio diurno con il sole nell’inquadratura, conosce bene il fastidio provocato da quei riflessi parassiti e aloni luminosi che possono rovinare irrimediabilmente uno scatto.

La soluzione individuata da Samsung sembra risiedere nell’adozione di un nuovo rivestimento per le lenti e in una tecnologia ottica avanzata.

Questo passo in avanti è accolto con particolare entusiasmo dagli addetti ai lavori, poiché segna un tentativo concreto di colmare il divario con concorrenti agguerriti come Xiaomi, Sony e vivo. Questi brand, infatti, hanno già investito massicciamente in partnership (come quella tra vivo e Zeiss) per implementare rivestimenti anti-riflesso capaci di garantire immagini pulite e prive di artefatti ottici.

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, il Galaxy S26 Ultra potrebbe posizionarsi in netto vantaggio anche rispetto agli iPhone, spesso criticati proprio per la gestione problematica dei riflessi e del “ghosting” in condizioni di forte illuminazione diretta.

Fedeltà cromatica, la correzione dei toni della pelle

Oltre alla gestione della luce, l’altro grande pilastro dell’aggiornamento fotografico del Galaxy S26 Ultra riguarda la scienza del colore, con un focus specifico sulla resa degli incarnati.

Le fonti indicano che il nuovo dispositivo abbandonerà la tendenza a virare i toni della pelle verso il giallo, un difetto di elaborazione che ha talvolta caratterizzato le generazioni precedenti in determinate condizioni di luce. L’obiettivo è restituire ritratti più naturali e fedeli alla realtà, eliminando quella patina calda eccessiva che spesso costringeva gli utenti a intervenire in post-produzione.

Anche in questo caso, il confronto con la concorrenza è inevitabile: correggere la dominante gialla permetterebbe a Samsung di offrire una resa cromatica superiore a quella di molti rivali, inclusa Apple, la cui elaborazione fotografica tende talvolta a scaldare eccessivamente i toni della pelle.

Continuità hardware e novità video

Analizzando il comparto tecnico più ampio, emerge che il Galaxy S26 Ultra manterrà una configurazione dei sensori pressoché invariata rispetto al suo predecessore, il Galaxy S25 Ultra.

Tuttavia, non mancheranno le novità funzionali: il dispositivo dovrebbe supportare il codec video APV, offrendo nuove possibilità ai videomaker professionisti in termini di qualità e flessibilità in fase di montaggio.

Inoltre, è prevista l’introduzione di una modalità di scatto a 24 megapixel, che potrebbe rappresentare il perfetto equilibrio tra dettaglio e gestione dello spazio di archiviazione, seguendo un trend già apprezzato su altri dispositivi di fascia alta.