Guai per lo smartphone etico, l’ultimo aggiornamento lo mette KO

Fairphone si è guadagnata negli anni una reputazione invidiabile nel mercato della telefonia mobile, posizionandosi come l’alternativa etica e sostenibile per eccellenza.

La promessa del marchio olandese è sempre stata chiara: combattere l’obsolescenza programmata offrendo dispositivi modulari, facilmente riparabili e, soprattutto, supportati da una politica di aggiornamenti software tra le più longeve dell’intero settore.

Tuttavia, proprio questo impegno verso il supporto a lungo termine si è trasformato, nelle ultime ore, in un’arma a doppio taglio per i possessori del Fairphone 4.

L’azienda si è vista costretta a ritirare d’urgenza l’ultimo pacchetto di aggiornamento a causa di segnalazioni critiche riguardanti il blocco totale dei dispositivi.

Fairphone 4 diventa un fermacarte, attenzione all’ultimo aggiornamento

Crediti: Fairphone

Tutto è iniziato nella giornata di ieri, 23 dicembre, quando Fairphone ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software identificato dal numero di versione FP4.QREL.15.15.2. Quella che doveva essere una routine di manutenzione digitale si è trasformata rapidamente in un incubo per una parte dell’utenza.

I forum ufficiali della community si sono presto popolati di testimonianze allarmanti: diversi proprietari del Fairphone 4 hanno riferito che, subito dopo l’installazione del software, il loro smartphone ha smesso completamente di funzionare, trasformandosi in un costoso fermacarte.

Le descrizioni fornite dagli utenti colpiti dipingono un quadro preoccupante. L’utente dcaravana, ad esempio, ha spiegato sulla piattaforma di discussione del marchio di aver scaricato l’aggiornamento la sera precedente prima di andare a dormire; al risveglio, dopo aver tentato il riavvio, lo smartphone appariva completamente morto.

Un’esperienza condivisa anche dall’utente hamletdothrock, il quale ha aggiunto dettagli che lasciano poche speranze per un recupero fai-da-te: il dispositivo non reagisce nemmeno quando viene collegato al caricabatterie, rendendo di fatto impossibile qualsiasi tentativo di riavvio forzato o di diagnostica standard.

La risposta dell’azienda e lo stop al rollout

Di fronte all’accumularsi di queste segnalazioni, la reazione di Fairphone non si è fatta attendere. L’azienda ha ufficialmente confermato di aver riscontrato problemi imprevisti legati al rilascio dell’aggiornamento e ha preso la decisione drastica ma necessaria di sospendere immediatamente il rollout globale.

In una nota ufficiale diramata per rassicurare la community, il produttore ha dichiarato di voler garantire la migliore esperienza possibile a tutti gli utenti e che, per tale motivo, la distribuzione è stata messa in pausa mentre il team tecnico indaga sulle cause del malfunzionamento.

Fairphone ha assicurato che sta verificando attivamente le problematiche segnalate e che condividerà le note di rilascio complete, come da prassi, solo quando l’aggiornamento ufficiale sarà pronto per essere ripreso in totale sicurezza.

Nel frattempo, l’azienda ha invitato caldamente gli utenti che si sono ritrovati con il dispositivo bloccato a registrare il problema attraverso il portale di riparazione dedicato o a mettersi in contatto diretto con il servizio clienti.