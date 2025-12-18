Exynos 2600 ha due core in più dei suoi rivali e una GPU AMD, basterà?

Pochi giorni fa, Samsung ha formalmente svelato il nome del suo prossimo processore di punta per smartphone, l’Exynos 2600. Sebbene il lancio commerciale vero e proprio non sia ancora avvenuto, l’annuncio ha acceso i riflettori su quella che sarà la base della futura serie Galaxy S26.

In attesa della presentazione definitiva, una serie di fughe di notizie ha iniziato a delineare un quadro tecnico estremamente ambizioso, suggerendo che il colosso sudcoreano sia pronto a sfidare apertamente i più potenti chip attualmente sul mercato.

Exynos 2600, trapelate le specifiche tecniche

Crediti: Samsung

Secondo quanto riportato dal noto informatore Ice Universe, una fonte spesso affidabile nel settore, l’Exynos 2600 rappresenterà un salto generazionale significativo grazie all’adozione di un processo produttivo a 2 nm, verosimilmente affidato alle fonderie di Samsung Foundry.

Tuttavia, ciò che colpisce maggiormente non è solo la litografia, bensì l’architettura interna della CPU. A differenza della configurazione a otto core che domina il mercato odierno, il nuovo chip Samsung punterebbe su una struttura deca-core, ovvero composta da ben dieci unità di elaborazione.

Questa complessa organizzazione prevede un core principale “prime” con una frequenza di clock di 3,9 GHz, affiancato da tre core ad alte prestazioni operanti a 3,25 GHz e da sei core intermedi a 2,75 GHz. Tali unità si basano sulla nuova piattaforma Lumex di Arm, progettata non solo per la pura potenza di calcolo, ma anche per offrire un netto incremento nelle prestazioni legate all’intelligenza artificiale, un settore ormai cruciale per l’esperienza utente moderna.

La GPU ha basi solide grazie a un partner di lunga data

Sul fronte grafico, la collaborazione con AMD continua a essere un punto cardine della strategia di Samsung. Il chipset dovrebbe integrare la GPU AMD Juno, commercialmente nota come Xclipse 960, basata sulla celebre architettura RDNA.

Con una frequenza di 985 MHz, questa componente promette di gestire carichi di lavoro grafici intensi supportando le più recenti API, tra cui OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 e Vulkan 1.3.

Fughe di notizie precedenti avevano persino suggerito che questa GPU potesse superare l’Adreno 840, la soluzione grafica integrata nei più recenti chip Snapdragon, sebbene i risultati reali potranno essere confermati solo dopo test approfonditi su unità definitive.

Quali Galaxy S26 avranno il chip Exynos?

La strategia di distribuzione prevista per i dispositivi equipaggiati con questo hardware segue le orme del passato ma con distinzioni nette. Si prevede che l’Exynos 2600 sarà il motore dei Galaxy S26 e Galaxy S26+ nella maggior parte dei mercati globali, inclusa l’Europa, mentre Canada, Cina e Stati Uniti continueranno a ricevere varianti basate su soluzioni Qualcomm.

Discorso diverso per il modello di punta assoluta, il Galaxy S26 Ultra, che verosimilmente adotterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 su scala globale.

Resta da vedere se questa imponente scheda tecnica sarà sufficiente per colmare il divario con concorrenti agguerriti come l’Apple A19 Pro, il Dimensity 9500 di MediaTek e lo stesso Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Storicamente, i chip Exynos hanno sofferto il confronto in termini di efficienza energetica e gestione delle temperature, fattori che spesso hanno penalizzato l’esperienza d’uso rispetto alle controparti.

Tuttavia, indiscrezioni recenti sostengono che Samsung abbia affrontato di petto queste criticità implementando la tecnologia “Heat Path Block“, una soluzione ingegneristica mirata a risolvere i problemi di surriscaldamento.

Se l’Exynos 2600 riuscirà a combinare la forza bruta dei suoi dieci core con una gestione termica ottimale, la competizione per il miglior chip del futuro potrebbe essere finalmente riaperta.