Evento Google l’8 dicembre, ci mostrano gli occhiali smart con Android XR?

Il colosso di Mountain View annuncia un nuovo appuntamento in streaming dedicato al futuro della realtà estesa: tra aggiornamenti software e l’integrazione profonda di Gemini, l’attesa è tutta per i possibili nuovi occhiali smart targati Samsung.

C’è un evento Android XR all’orizzonte, cosa aspettarci?

Crediti: Google

L’ecosistema della realtà estesa (XR) di Google è pronto per un nuovo, significativo capitolo. Dopo l’annuncio ufficiale della piattaforma Android XR avvenuto lo scorso dicembre, l’azienda ha confermato un nuovo evento in live streaming fissato per il prossimo 8 dicembre.

Battezzato “The Android Show | XR Edition“, l’appuntamento promette di delineare il futuro della piattaforma, toccando ogni aspetto dell’esperienza utente, dai visori completi agli occhiali intelligenti.

L’evento, che avrà una durata di circa 30 minuti, inizierà alle 19:00 in Italia. Google ha già attivato una pagina teaser sul sito ufficiale, completa di conto alla rovescia verso quelli che vengono definiti “aggiornamenti XR entusiasmanti“, invitando gli utenti a impostare un promemoria per non perdere le novità.

Il ruolo centrale di Gemini e il passo che segue Galaxy XR

Al centro della presentazione non ci sarà solo l’hardware, ma soprattutto l’intelligenza artificiale. Google ha anticipato che durante lo show verrà illustrato come Gemini, l’assistente AI dell’azienda, sarà in grado di offrire un’esperienza “più colloquiale, contestuale e utile“.

L’obiettivo è trasformare l’interazione con i dispositivi indossabili, rendendoli veri e propri assistenti proattivi piuttosto che semplici schermi passivi. Molti osservatori sperano che questo evento porti Gemini Live su Android XR a un livello superiore, potenziando le capacità di utilizzo del computer e l’interazione multimodale.

La pagina promozionale dedica ampio spazio anche al Samsung Galaxy XR, il visore lanciato lo scorso ottobre. Sebbene il dispositivo sia già sul mercato, il software e le funzionalità attuali sono rimasti pressoché identici alle demo tecniche mostrate alla fine del 2024.

È quindi molto probabile che Google utilizzi il palco dell’8 dicembre per annunciare nuove funzionalità software dedicate proprio ai visori già esistenti, cercando di colmare il divario tra l’hardware potente e le applicazioni disponibili.

L’indizio nascosto

Tuttavia, l’attenzione è stata catturata da un dettaglio visivo inserito nel materiale promozionale. Nei video e nelle immagini, la mascotte “Android Bot” viene mostrata mentre indossa non solo il visore, ma anche un paio di occhiali dotati di una fotocamera su un lato.

Questo dettaglio ha alimentato le speculazioni secondo cui Google potrebbe finalmente mostrare gli attesissimi occhiali Android XR di Samsung.

A differenza dei visori immersivi, le aspettative per questo primo paio di occhiali smart sono orientate verso un dispositivo “audio-first”, privo di display sulle lenti ma fortemente integrato con l’assistente vocale e la cattura immagini, simile a quanto visto con i prodotti dei competitor.

La speranza è che Google presenti una versione quasi definitiva del prodotto, pronta per il mercato di massa.

Oltre alla partnership con Samsung, l’evento potrebbe riservare spazio anche ad altri produttori OEM. Sappiamo già, ad esempio, che “Project Aura” di XREAL è previsto per il prossimo anno, e l’evento dell’8 dicembre potrebbe essere l’occasione giusta per svelare come l’ecosistema Android XR si espanderà oltre i confini della partnership con il gigante sudcoreano.