Il primo emulatore Xbox 360 è sbarcato sul Play Store

Il 2024 è stato, senza ombra di dubbio, un anno straordinario per il panorama dell’emulazione su Android. Dalla maturazione degli emulatori per Nintendo Switch ai progressi sull’emulazione di PC tramite layer di compatibilità, i dispositivi mobili stanno diventando sempre più potenti e versatili.

Tuttavia, mentre l’anno volge al termine, è stato raggiunto un ulteriore traguardo, ovvero il lancio del primo emulatore Xbox 360 direttamente sul Google Play Store.

Il software, che si trova attualmente in fase beta, promette di portare l’esperienza della storica console Microsoft sui dispositivi portatili, ed è già disponibile per il download.

aX360e è il primo emulatore Xbox 360 per Android

Crediti: Macrumors.com

L’applicazione in questione prende il nome di aX360e. Sebbene si tratti di un progetto indipendente, le sue fondamenta poggiano su basi solide e ben note alla community: l’emulatore è infatti basato su Xenia, il più celebre ed efficace emulatore Xbox 360 per ambienti Windows e Linux.

È importante sottolineare la natura tecnica di questa operazione. Ufficialmente, il team di Xenia supporta solo le architetture desktop. aX360e si presenta quindi come un porting non ufficiale che tenta un’impresa complessa: adattare il backend ARM64 (ancora incompleto) della versione Linux di Xenia per farlo girare sui processori degli smartphone moderni.

Lo sviluppatore e la questione Open Source

Dietro questo progetto c’è lo sviluppatore cinese noto come aenu. Per chi segue da vicino la scena dell’emulazione Android, questo nome non suonerà nuovo. Aenu è infatti la mente dietro aPS3e, un emulatore per PlayStation 3 anch’esso disponibile sul Play Store.

Il lancio di aPS3e fu inizialmente turbolento, segnato da polemiche riguardanti il mancato rispetto delle licenze open-source, un peccato capitale nella comunità degli sviluppatori. Tuttavia, sembra che aenu abbia fatto tesoro delle critiche passate:

I problemi di licenza con l’emulatore PS3 sono stati risolti e il codice sorgente è stato reso disponibile su GitHub.

Per quanto riguarda il nuovo aX360e, l’annuncio ufficiale dichiara esplicitamente: “Una volta risolti i problemi principali, renderemo il progetto open-source e rilasceremo la versione ufficiale“.

Cosa bisogna sapere su aX360e?

Nonostante l’entusiasmo per questo traguardo, è fondamentale mantenere aspettative realistiche. L’emulazione della Xbox 360 è notoriamente complessa anche su PC desktop di fascia alta, dove Xenia stesso non garantisce ancora una compatibilità perfetta con l’intero catalogo giochi.

Essendo aX360e in una fase molto precoce dello sviluppo (early beta), gli utenti devono prepararsi a:

Compatibilità limitata: Molti titoli potrebbero non avviarsi o presentare glitch grafici severi.

Molti titoli potrebbero non avviarsi o presentare glitch grafici severi. Bug e instabilità: I problemi presenti nella versione PC di Xenia sono non solo presenti, ma spesso esacerbati dalla transizione all’architettura mobile.

I problemi presenti nella versione PC di Xenia sono non solo presenti, ma spesso esacerbati dalla transizione all’architettura mobile. Richieste Hardware: Sebbene non specificato, è lecito attendersi che servano dispositivi Android di fascia alta per ottenere risultati accettabili.

Formati supportati e disponibilità

Come da prassi legale per tutti gli emulatori legittimi presenti sul Play Store, aX360e non include alcun file di gioco. Gli utenti dovranno effettuare il dump delle proprie copie originali per poterle utilizzare legalmente. Al momento, l’applicazione supporta i formati GOD (Games on Demand) e ISO, con la promessa di espandere la compatibilità ad altri formati nelle future release.

Attualmente, è possibile accedere alla beta pubblica scegliendo tra una versione gratuita, supportata da inserzioni pubblicitarie, e una versione a pagamento, priva di pubblicità.

Lo sviluppatore ha tenuto a precisare che le prestazioni sono identiche in entrambe le versioni; l’acquisto della versione a pagamento è inteso principalmente come un metodo per supportare attivamente lo sviluppo futuro del progetto.