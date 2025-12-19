Il robot più potente di Dreame supera il 30% di sconto, con la promo di Natale!

Le offerte di Dreame dedicate ai regali di Natale sono il momento perfetto per trasformare le pulizie e la cura dei pavimenti in puro relax. Come? Grazie ai robot aspirapolvere top di gamma come Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete, che offre un’esperienza completa a tutto tondo: una potenza stellare, un sistema di lavaggio profondo per la massima igiene e una stazione per la manutenzione automatico del robottino!

Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete è il regalo di Natale perfetto grazie alle offerte tech su Amazon

Crediti: Dreame

La caratteristica di punta è sicuramente la sua potenza di aspirazione, ma comunque Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete ha anche altre qualità che lo rendono una scelta eccellente. Il robottino raggiunge la bellezza di 30.000 PA ed è in grado di aspirare senza problemi la gran parte dello sporco.

Oltre alla forza bruta – fondamentale per eliminare i residui a fondo – introduce la tecnologia di lavaggio Aqua Roll, migliore rispetto ai modelli di punta precedenti. A differenza dei classici moci rotanti, il robot utilizza un rullo rotante che viene costantemente lavato con acqua pulita mentre si occupa delle superfici, in modo simile a quello delle lavapavimenti senza filo.

Crediti: Dreame

L’acqua pulita viene emessa da 12 ugelli in modo preciso e ben distribuito, mantenendo la spazzola sempre pulita e bagnata. Quest’ultima ha una lunghezza estesa di 260 mm, aumentando la copertura della pulizia. E per chi teme per tappeti e moquette, il sistema di protezione AutoSeal sigilla automaticamente il rullo quando questi vengono rilevati, in modo da mantenere i tessuti sempre asciutti.

Le chicche tech continuano anche per quanto riguarda la navigazione e la gestione degli ostacoli, grazie alle tecnologie OmniSight 2.0 e ProLeap. Il sistema è basato su due telecamere 3D grandangolari, oltre al sensore LDS retrattile a 360°. Inoltre Aqua 10 Ultra Roller Complete è in grado di sollevarsi fino a 8 cm di altezza, un record per la categoria: in questo modo può evitare ostacoli e attraversare soglie singole di 4,2 cm.

Crediti: Dreame

La stazione di ricarica si occupa di gestire tutto e riduce la manutenzione al minimo: svuotamento della polvere, riempimento con l’acqua pulita, ma anche lavaggio del rullo con acqua calda a 100°C e asciugatura con aria calda.

Grazie alle offerte di Natale, Aqua10 Ultra Roller Complete scende a 999€ – con un risparmio del 33% sul prezzo di listino. Inoltre il robottino è in promo su Amazon, con tutti i vantaggi e i benefici della spedizione Prime. Segnaliamo che le occasioni Dreame dureranno fino al 21 dicembre, quindi approfittatene ora su Amazon e nello store ufficiale.

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.