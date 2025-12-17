L’ecosistema Dreame si espande: ora c’è anche una Power Bank

L’ecosistema di Dreame apre le porte ad una nuova categoria di prodotti con Air Power 17. La prima Power Bank della compagnia è ufficiale – per ora soltanto in Cina – e ci fa capire quanto siano ampi e ambiziosi i piani del produttore. Dalle pulizie smart alla nascita di un mondo sempre più ampio, composto da una moltitudine di soluzioni tech.

Dreame Air Power 17: caratteristiche e prezzo della prima Power Bank del brand cinese

Crediti: Dreame

La nuova Power Bank targata Dreame – il primo dispositivo del brand di questa categoria – arriva con un corpo sottile ed è adatto a tutti i dispositivi dell’ecosistema di Cupertino dotati del supporto alla ricarica wireless.

L’accessorio è dotato di uno spessore di appena 8 mm e presenta un anello per l’aggancio magnetico; sotto la scocca ospita una capiente batteria da 5.000 mAh o 10.000 mAh, con un chip AI per la gestione intelligente della ricarica. È presente una singola porta USB-C, utile sia in ingresso che in uscita (da 20W).

In termini di potenza, Dreame Air Power 17 è in grado di caricare un dispositivo wireless fino a 15W e 5W, rispettivamente per smartphone e indossabili compatibili. C’è spazio anche per una pratica luce LED che indica la batteria residua.

Entrambe le versioni – da 5.000 mAh e 10.000 mAh – misurano 103 x 58,4 mm mentre cambiano spessore (8 mm e 12,8 mm) e peso (123 grammi contro 189 grammi).

Il prezzo della nuova Power Bank di Dreame parte da 219 yuan, circa 26€ al cambio, fino ad un massimo di 259 yuan (31€ al cambio attuale) per la variante extra large da 10.000 mAh. Per ora il debutto è avvenuto solo in Cina e non è dato di sapere se e quando arriverà alle nostre latitudini.

Le altre novità dell’ecosistema Dreame

Crediti: Dreame

Il marchio Dreame è conosciuto principalmente per i suoi robot aspirapolvere, i vacuum cleaner e le lavapavimenti. In realtà la casa cinese offre un ecosistema particolarmente ricco, che unisce i prodotti legati alla pulizia – come quelli già citati ma anche robot lavavetri e tagliaerba – con elettrodomestici smart, purificatori d’aria, asciugacapelli e illuminazione.

Finora si è trattato di articoli per la casa ed accessori, come nel caso della recente Power Bank, ma c’è molto altro ancora. L’azienda ha annunciato Dreame Ring, il suo anello smart, mentre in alcuni paesi si è data ai TV.

Pensate sia abbastanza? Allora dovrete ricredervi dato che Dreame ha annunciato anche uno smartphone e perfino un’auto elettrica – anche se in questi ultimi casi si tratta di novità in arrivo prossimamente.