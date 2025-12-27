Dove comprare Xiaomi 17 Ultra, il nuovo Camera Phone Leica

La nuova serie top è completa con l’aggiunta del Camera Phone della famiglia, un debutto avvenuto parecchio in anticipo rispetto alla solita tabella di marcia. Il flagship – sempre in collaborazione con Leica – punta ad affermarsi come l’avanguardia dal punto di vista fotografico ma al momento resta in Cina. Tuttavia questo non vuol dire che noi occidentali dovremo attendere troppo: andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi 17 Ultra, ora disponibile grazie ai soliti store che propongono pezzi importati.

Xiaomi 17 Ultra con fotocamere Leica: dove comprare il nuovo top di gamma – per ora solo in versione cinese

Crediti: Xiaomi

Come sottolineato anche in apertura, al momento Xiaomi 17 Ultra resta confinato in Cina: il modello acquistabile presso lo store TradingShenzhen è la versione cinese. Il software HyperOS è solo in lingua inglese e cinese ma sono stati preinstallati sia i servizi Google che il Play Store; inoltre il dispositivo riceve aggiornamenti OTA senza alcun problema ed è compatibile con le reti 5G. Per maggiori dettagli potete dare un’occhiata alla pagina dello store.

Si tratta di un’ottima occasione per gli utenti esperti, già avvezzi ai terminali d’importazione. Per tutti gli altri, l’attesa si protrarrà fino a febbraio/marzo; Xiaomi non ha ancora confermato la data di presentazione Global, quindi aspettiamo novità.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 162,9 x 77,6 x 8,29 mm, 230 grammi

Colorazioni: Black, White, Purple, Starry Green

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED M10 da 6,9″ 2K (2.608 x 1.200 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.800 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.67) con Light Hunter 1050L (OV50X) da 1″, OIS, ultra-wide, teleobiettivo periscopico Leica APO con OIS | Ottiche Leica

Selfie camera: 50 MP (f/2.2), FOV 90°

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, comunicazione satellitare opzionale

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

