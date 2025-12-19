La casa cinese ha lanciato i nuovi smartphone della serie Reno ma per il momento si tratta di dispositivi dedicati al mercato cinese. Poco male, perché grazie a uno dei soliti store di terze parti, ora i due modelli sono acquistabili anche per noi occidentali. Ecco dove comprare OPPO Reno 15 e 15 Pro, in attesa di saperne di più sull’uscita Global – anche se si vocifera che alle nostre latitudini arriverà un dispositivo molto diverso.

OPPO Reno 15 e 15 Pro, in versione cinese, sono disponibili anche per noi: ecco dove comprare i nuovi mid range

Crediti: OPPO

I nuovi OPPO Reno 15 e 15 Pro sono stati lanciati solo in Cina ma possono essere acquistati da noi occidentali grazie allora store TradingShenzhen. Chiaramente si tratta delle varianti cinesi ma è presente il supporto multilingue (c’è anche l’italiano); inoltre i servizi Google e il Play Store vengono preinstallati.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: Reno 15 – 151,21 x 72,42 x 7,99 mm, 187 grammi Reno 15 Pro – 161,26 x 76,46 x 7,65 mm, 205 grammi

Colorazioni: Starlight Bow, Aurora Blue, Canele Brown

Certificazione: IP68/IP69

Display: Reno 15 – Flat AMOLED 6,32″ 1.5K+ (2.640 × 1.216 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 3.600 nit, colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz Reno 15 Pro – Flat AMOLED 6,78″ 1.5K+ (2.772 x 1.272 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 3.600 nit, colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU: ARM Mali-G720 MC7

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: Reno 15 – 6.200 mAh Reno 15 Pro – 6.500 mAh

Ricarica: 80W, wireless 50W (solo Pro)

Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide 116° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.5X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.