La casa cinese ha lanciato i nuovi smartphone della serie Reno ma per il momento si tratta di dispositivi dedicati al mercato cinese. Poco male, perché grazie a uno dei soliti store di terze parti, ora i due modelli sono acquistabili anche per noi occidentali. Ecco dove comprare OPPO Reno 15 e 15 Pro, in attesa di saperne di più sull’uscita Global – anche se si vocifera che alle nostre latitudini arriverà un dispositivo molto diverso.

oppo reno 15
Crediti: OPPO

I nuovi OPPO Reno 15 e 15 Pro sono stati lanciati solo in Cina ma possono essere acquistati da noi occidentali grazie allora store TradingShenzhen. Chiaramente si tratta delle varianti cinesi ma è presente il supporto multilingue (c’è anche l’italiano); inoltre i servizi Google e il Play Store vengono preinstallati.

Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso:
    • Reno 15 – 151,21 x 72,42 x 7,99 mm, 187 grammi
    • Reno 15 Pro – 161,26 x 76,46 x 7,65 mm, 205 grammi
  • Colorazioni: Starlight Bow, Aurora Blue, Canele Brown
  • Certificazione: IP68/IP69
  • Display:
    • Reno 15 – Flat AMOLED 6,32″ 1.5K+ (2.640 × 1.216 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 3.600 nit, colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz
    • Reno 15 Pro – Flat AMOLED 6,78″ 1.5K+ (2.772 x 1.272 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 3.600 nit, colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725
    • 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725
    • 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725
  • GPU: ARM Mali-G720 MC7
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X
  • Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 3.1 non espandibile
  • Batteria:
    • Reno 15 – 6.200 mAh
    • Reno 15 Pro – 6.500 mAh
  • Ricarica: 80W, wireless 50W (solo Pro)
  • Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide 116° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.5X
  • Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
  • Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

