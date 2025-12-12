DJI Neo 2 si controlla direttamente con Apple Watch, grazie al nuovo aggiornamento

DJI ha appena alzato l’asticella di uno dei suoi droni, rendendo l’esperienza di volo incredibilmente più accessibile e particolare. Con il rilascio di un nuovo aggiornamento, DJI Neo 2 ora supporta il controllo remoto tramite Apple Watch.

La funzionalità, inedita per un drone DJI, permette agli utenti di pilotare, tracciare, registrare e gestire il dispositivo direttamente dal polso. Con questa mossa il brand ha fornito agli utenti Apple indecisi sull’acquisto di un drone la giusta motivazione per fare il grande passo.

Il nuovo aggiornamento del drone DJI Neo 2 abilita i controlli tramite Apple Watch

Crediti: DJI

L’aggiornamento è una grande vittoria per l’intera serie, poiché la compatibilità con Apple Watch è prevista anche per l’originale DJI Neo. Intanto il nuovo update – che porta il firmware alla versione v01.00.0500 – arriva a bordo di DJI Neo 2 e sblocca il supporto completo per il controllo remoto dalla gamma di indossabili di Cupertino.

Per poter usufruire di questa funzione, gli utenti Apple devono avere installato l’ultima versione dell’app DJI Fly (v1.19.4) e possedere un modello di Apple Watch Series 8 e successivi, inclusi i modelli Ultra 2 e Ultra 3, che eseguano watchOS 11 o versioni successive.

La nuova funzione è particolarmente utile in scenari sportivi, ovvero in qualsiasi momento in cui prendere in mano lo smartphone o il controller risulterebbe scomodo. Nonostante le dimensioni ridotte dello schermo dell’Apple Watch, la versione dell’app DJI Fly tante opzioni per gestire al meglio il drone:

Visualizzazione in tempo reale della telecamera direttamente sull’orologio;

direttamente sull’orologio; Controllo vocale integrato: è possibile attivare azioni con la propria voce direttamente dall’orologio;

è possibile attivare azioni con la propria voce direttamente dall’orologio; Registrazione audio: l’orologio può fungere da mini microfono per catturare l’audio in movimento mentre il drone filma dall’alto;

l’orologio può fungere da mini microfono per catturare l’audio in movimento mentre il drone filma dall’alto; Display sempre attivo (più a lungo): per chi desidera che la visualizzazione live o le informazioni di stato rimangano visibili più a lungo, è possibile forzare l’Apple Watch a mantenere il display attivo per ben 70 secondi;

per chi desidera che la visualizzazione live o le informazioni di stato rimangano visibili più a lungo, è possibile forzare l’Apple Watch a mantenere il display attivo per ben 70 secondi; un grande vantaggio è la possibilità di spegnere o bloccare l’iPhone: fintanto che l’app DJI Fly rimane in esecuzione in background, la connessione con il drone resta attiva tramite l’Apple Watch.

L’aggiornamento non si limita al supporto Apple Watch ma introduce anche diverse correzioni di bug per migliorare la stabilità e l’introduzione di notifiche sonore che avvisando, ad esempio, in caso di perdita del soggetto durante il tracking o di batteria scarica.