DAZN Pass Giornata è il nuovo piano per guardare un’intera giornata di Serie A

DAZN, la principale piattaforma dedicata all’intrattenimento sportivo, ha introdotti il Pass Giornata, una novità pensata per offrire maggiore flessibilità agli utenti. Si tratta di un nuovo strumento che permette agli abbonati con piani più limitati di accedere in modalità pay-per-view all’intera giornata di Serie A Enilive.
Andiamo a vedere quanto costa, come funziona e chi più attivare questo piano una tantum, pensato per accedere ad un’intera giornata ma solo una volta.
DAZN lancia il nuovo Pass Giornata: prezzo, come attivarlo e quali sono le partite incluse
Come anticipato anche in apertura, il Pass Giornata di DAZN non sostituisce nulla, ma va ad affiancarsi agli altri piani disponibili. Si tratta di un’opzione di acquisto valida per una singola volta: non si rinnova automaticamente e consente di sbloccare l’accesso a tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive.
Attualmente, il Pass Giornata è destinato esclusivamente agli utenti che hanno già un abbonamento attivo a uno dei seguenti piani:
- DAZN Goal: include in diretta 3 partite su 10 di ogni turno di Serie A (quelle in co-esclusiva), tutta la Serie BKT, LaLiga EA Sports e altri sport.
- DAZN MyClubPass: include solo le partite della propria squadra del cuore.
Quindi il nuovo Pass è pensato per quei tifosi che, pur avendo un piano base, non vogliono perdersi intere giornate ricche di big match o sfide particolarmente importanti. Il pass debutta a partire dalla quattordicesima giornata di Serie A Enilive.
Quanto costa il Pass Giornata di DAZN?
Il prezzo ufficiale è di 19,99€ per la singola giornata di campionato selezionata. È importante notare che si tratta di un costo aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al canone mensile del piano Goal o MyClubPass già attivo.
Cosa include il Pass?
Acquistando il Pass Giornata l’utente avrà accesso a vari vantaggi:
- tutte le 10 partite della giornata di Serie A Enilive selezionata;
- i programmi di pre e post-partita;
- le Zone Goal Serie A, sia in diretta che on demand;
- gli show di approfondimento (ad esempio quelli del sabato e della domenica).
Al termine dell’ultima gara in programma della giornata acquistata, il servizio scade automaticamente e non prevede rinnovo.
Come attivare il Pass Giornata
L’attivazione del Pass Giornata è un processo semplice e avviene direttamente tramite l’area riservata sul sito o tramite l’app DAZN. Ecco i passaggi da seguire:
- accedi al tuo account DAZN (tramite desktop o app);
- vai alla sezione “Il Mio Account”;
- seleziona la voce “Servizi aggiuntivi”;
- all’interno di questa sezione, individua la finestra “Pay Per View”;
- scegli il “Pass Giornata” dedicato al turno di Serie A Enilive che desideri acquistare e segui le istruzioni per il pagamento di 19,99€.
Domande sul nuovo Pass Giornata
No. È un acquisto una tantum in modalità pay-per-view, valido solo per la singola giornata di Serie A Enilive selezionata. Non prevede rinnovo automatico.
No. Al momento, il Pass Giornata è disponibile solo per gli utenti che hanno già un abbonamento attivo ai piani DAZN Goal o DAZN MyClubPass.
Le condizioni di utilizzo del Pass (come la visione in contemporanea) sono le stesse previste dal piano base DAZN (Goal o MyClubPass) già sottoscritto dall’utente.
DAZN specifica che, in caso di rinvio di una o più partite incluse nella giornata acquistata, l’utente avrà comunque diritto ad accedere alla visione della/delle stesse nel momento in cui verranno giocate.