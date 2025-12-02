Il Cyber Monday di Geekmall non finisce più: approfitta dei saldi tech di dicembre!

Gabriele Cascone
geekmall cyber monday
Crediti: Geekmall

Il momento finale del Black Friday è chiamato Cyber Monday: si tratta del lunedì dopo il celebre venerdì nero, ossia la giornata conclusiva del periodo promozionale. A dispetto della tradizione, le offerte di Geekmall continuano oltre: l’evento termina ufficialmente il prossimo 8 dicembre, quindi avete ancora un po’ di giorni per approfittare delle occasioni dello store!

Cyber Monday Geekmall: offerte lampo e Coupon su tanti prodotti tech, fino all’8 dicembre

Il Cyber Monday lungo di Geekmall presenta una sfilza di offerte tech con tanti prodotti per la casa, le pulizie intelligenti, la mobilità green e non solo. Come anticipato in apertura, l’iniziativa termina l’8 dicembre: nella pagina della promo trovate una sfilza di offerte lampo ma il risparmio raddoppia grazie ai nuovi Coupon dello store.

  • Coupon “100GKMBF12” – 12€ di sconto su una spesa di 100€
  • Coupon “300GKMBF20” – 20€ di sconto su una spesa di 300€
  • Coupon “600GKMBF40” – 40€ di sconto su una spesa di 600€

Come al solito più spendete e più risparmiate, quindi questo è il momento perfetto per passare ad una nuova bici elettrica o per provare tutto il gusto del caffè come al bar, grazie alle macchine HiBREW. Ricordiamo che la gran parte degli articoli beneficia della spedizione gratis direttamente dall’Europa e in vari casi è presente perfino la spedizione dai magazzini italiani.

Di seguito vi consigliamo alcuni acquisti imperdibili: Ausom DT2 Pro è il monopattino sportivo per sfidare anche i terreni più impervi, mentre il tapis roulant salvaspazio ROBORE P9 è l’alleato perfetto per prepararsi al post feste di Natale. KTC H27E6 è un monitor da gaming da 27″, risoluzione 2K e refresh rate a 320 Hz, ad un prezzo davvero imbattibile!

http://Ausom%20DT2%20Pro%20|%20Geekmall

Ausom DT2 Pro | Geekmall

Spedizione dall'ITALIA Gratis

 More Less
869€
600GKMBF40
http://Ridstar%20Q20%20Mini%20|%20Geekmall

Ridstar Q20 Mini | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
759€
600GKMBF40
http://HiBREW%20H10A%20|%20Geekmall

HiBREW H10A | Geekmall

Spedizione dall'ITALIA Gratis

 More Less
157€
100GKMBF12
http://HiBREW%20H13%20|%20Geekmall

HiBREW H13 | Geekmall

Spedizione dall'ITALIA Gratis

 More Less
194€
QISDZIVP
http://ROBORE%20P9%20|%20Geekmall

ROBORE P9 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
224€
I1DQVB2M
http://KTC%20H27E6%20|%20Geekmall

KTC H27E6 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

 More Less
219€
100GKMBF12

