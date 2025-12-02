Il Cyber Monday di Geekmall non finisce più: approfitta dei saldi tech di dicembre!

Il momento finale del Black Friday è chiamato Cyber Monday: si tratta del lunedì dopo il celebre venerdì nero, ossia la giornata conclusiva del periodo promozionale. A dispetto della tradizione, le offerte di Geekmall continuano oltre: l’evento termina ufficialmente il prossimo 8 dicembre, quindi avete ancora un po’ di giorni per approfittare delle occasioni dello store!
Cyber Monday Geekmall: offerte lampo e Coupon su tanti prodotti tech, fino all’8 dicembre
Il Cyber Monday lungo di Geekmall presenta una sfilza di offerte tech con tanti prodotti per la casa, le pulizie intelligenti, la mobilità green e non solo. Come anticipato in apertura, l’iniziativa termina l’8 dicembre: nella pagina della promo trovate una sfilza di offerte lampo ma il risparmio raddoppia grazie ai nuovi Coupon dello store.
- Coupon “100GKMBF12” – 12€ di sconto su una spesa di 100€
- Coupon “300GKMBF20” – 20€ di sconto su una spesa di 300€
- Coupon “600GKMBF40” – 40€ di sconto su una spesa di 600€
Come al solito più spendete e più risparmiate, quindi questo è il momento perfetto per passare ad una nuova bici elettrica o per provare tutto il gusto del caffè come al bar, grazie alle macchine HiBREW. Ricordiamo che la gran parte degli articoli beneficia della spedizione gratis direttamente dall’Europa e in vari casi è presente perfino la spedizione dai magazzini italiani.
Di seguito vi consigliamo alcuni acquisti imperdibili: Ausom DT2 Pro è il monopattino sportivo per sfidare anche i terreni più impervi, mentre il tapis roulant salvaspazio ROBORE P9 è l’alleato perfetto per prepararsi al post feste di Natale. KTC H27E6 è un monitor da gaming da 27″, risoluzione 2K e refresh rate a 320 Hz, ad un prezzo davvero imbattibile!
Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.