Il Cyber Monday di Geekmall non finisce più: approfitta dei saldi tech di dicembre!

Il momento finale del Black Friday è chiamato Cyber Monday: si tratta del lunedì dopo il celebre venerdì nero, ossia la giornata conclusiva del periodo promozionale. A dispetto della tradizione, le offerte di Geekmall continuano oltre: l’evento termina ufficialmente il prossimo 8 dicembre, quindi avete ancora un po’ di giorni per approfittare delle occasioni dello store!

Cyber Monday Geekmall: offerte lampo e Coupon su tanti prodotti tech, fino all’8 dicembre

Crediti: Geekmall

Il Cyber Monday lungo di Geekmall presenta una sfilza di offerte tech con tanti prodotti per la casa, le pulizie intelligenti, la mobilità green e non solo. Come anticipato in apertura, l’iniziativa termina l’8 dicembre: nella pagina della promo trovate una sfilza di offerte lampo ma il risparmio raddoppia grazie ai nuovi Coupon dello store.

Coupon “ 100GKMBF12 ” – 12€ di sconto su una spesa di 100€

” – 12€ di sconto su una spesa di 100€ Coupon “ 300GKMBF20 ” – 20€ di sconto su una spesa di 300€

” – 20€ di sconto su una spesa di 300€ Coupon “600GKMBF40” – 40€ di sconto su una spesa di 600€

Come al solito più spendete e più risparmiate, quindi questo è il momento perfetto per passare ad una nuova bici elettrica o per provare tutto il gusto del caffè come al bar, grazie alle macchine HiBREW. Ricordiamo che la gran parte degli articoli beneficia della spedizione gratis direttamente dall’Europa e in vari casi è presente perfino la spedizione dai magazzini italiani.

Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Di seguito vi consigliamo alcuni acquisti imperdibili: Ausom DT2 Pro è il monopattino sportivo per sfidare anche i terreni più impervi, mentre il tapis roulant salvaspazio ROBORE P9 è l’alleato perfetto per prepararsi al post feste di Natale. KTC H27E6 è un monitor da gaming da 27″, risoluzione 2K e refresh rate a 320 Hz, ad un prezzo davvero imbattibile!

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.