Cyber Monday AliExpress: ultimo giorno di offerte, torna l’extra sconto con PayPal!

Oggi, mercoledì 3 dicembre, è l’ultimo giorno per approfittare delle offerte del Black Friday di AliExpress. Come da tradizione, dopo il weekend del venerdì nero il periodo promozionale è diventato il Cyber Monday 2025 con altri tre giorni di sconti ora giunti al capolinea. Nella pagina della promo trovate tantissimi prodotti, con un risparmio anche fino all’80%.
Di seguito ci sono i nostri coupon esclusivi e quelli generici di AliExpress: riscattateli perché possono terminare in qualsiasi momento.
- Coupon “GIZDEALBF3” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€
- Coupon “GIZDEALBF4” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€
- Coupon “GIZDEALBF9” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€
- Coupon “GIZDEALBF15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€
- Coupon “GIZDEALBF20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€
- Coupon “GIZDEALBF30” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€
- Coupon “GIZDEALBF40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€
- Coupon “GIZDEALBF50” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€
- Coupon “GIZDEALBF70” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€
- Coupon “ITBF03” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€
- Coupon “ITBF04” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€
- Coupon “ITBF09” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€
- Coupon “ITBF15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€
- Coupon “BFIT18” – 18€ di sconto su una spesa minima di 99€
- Coupon “ITBF20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€
- Coupon “ITBF30” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€
- Coupon “ITBF40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€
- Coupon “ITBF50” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€
- Coupon “BFIT65” – 65€ di sconto su una spesa minima di 399€
- Coupon “ITBF70” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€
- Coupon “BFIT80” – 80€ di sconto su una spesa minima di 509€
- Coupon “BFIT120B” – 80€ di sconto su una spesa minima di 659€
Torna l’extra sconto fino a 18€ pagando con PayPal
Per festeggiare al meglio questa ultima giornata, per i momenti finali del Cyber Monday è tornato anche l’extra sconto con PayPal. Basta scegliere PayPal come metodo di pagamento per ottenere uno sconto in base alla spesa effettuata:
- inserisci i prodotti che ti interessano nel carrello
- riscatta un codice sconto tra quelli disponibili – li trovi in alto;
- seleziona PayPal come metodo di pagamento per ricevere:
- 18€ di sconto su una spesa di 150€
- 9€ di sconto su una spesa di 80€
- goditi i tuoi acquisti su AliExpress!
