Cyber Monday AliExpress: ultimo giorno di offerte, torna l’extra sconto con PayPal!

Oggi, mercoledì 3 dicembre, è l’ultimo giorno per approfittare delle offerte del Black Friday di AliExpress. Come da tradizione, dopo il weekend del venerdì nero il periodo promozionale è diventato il Cyber Monday 2025 con altri tre giorni di sconti ora giunti al capolinea. Nella pagina della promo trovate tantissimi prodotti, con un risparmio anche fino all’80%.

  • Coupon “GIZDEALBF3” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€
  • Coupon “GIZDEALBF4” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€
  • Coupon “GIZDEALBF9” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€
  • Coupon “GIZDEALBF15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€
  • Coupon “GIZDEALBF20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€
  • Coupon “GIZDEALBF30” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€
  • Coupon “GIZDEALBF40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€
  • Coupon “GIZDEALBF50” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€
  • Coupon “GIZDEALBF70” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€
  • Coupon “ITBF03” – 3€ di sconto su una spesa minima di 18€
  • Coupon “ITBF04” – 4€ di sconto su una spesa minima di 26€
  • Coupon “ITBF09” – 9€ di sconto su una spesa minima di 59€
  • Coupon “ITBF15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 89€
  • Coupon “BFIT18” – 18€ di sconto su una spesa minima di 99€
  • Coupon “ITBF20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€
  • Coupon “ITBF30” – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€
  • Coupon “ITBF40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 279€
  • Coupon “ITBF50” – 50€ di sconto su una spesa minima di 329€
  • Coupon “BFIT65” – 65€ di sconto su una spesa minima di 399€
  • Coupon “ITBF70” – 70€ di sconto su una spesa minima di 499€
  • Coupon “BFIT80” – 80€ di sconto su una spesa minima di 509€
  • Coupon “BFIT120B” – 80€ di sconto su una spesa minima di 659€

Torna l’extra sconto fino a 18€ pagando con PayPal

Per festeggiare al meglio questa ultima giornata, per i momenti finali del Cyber Monday è tornato anche l’extra sconto con PayPal. Basta scegliere PayPal come metodo di pagamento per ottenere uno sconto in base alla spesa effettuata:

  • inserisci i prodotti che ti interessano nel carrello
  • riscatta un codice sconto tra quelli disponibili – li trovi in alto;
  • seleziona PayPal come metodo di pagamento per ricevere:
    • 18€ di sconto su una spesa di 150€
    • 9€ di sconto su una spesa di 80€
  • goditi i tuoi acquisti su AliExpress!

