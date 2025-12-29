CUBOT X100 scende a 171€: il doppio display non è mai costato così poco!

Le offerte di AliExpress in attesa della super promo di Capodanno continuano e stavolta tocca ad un dispositivo d’eccezione. CUBOT X100 è il mid-range 5G sotto i 200€ dotato di una caratteristica atipica: un pratico mini display posteriore con tanto di touch, per visualizzare notifiche e interagire con lo smartphone anche dal retro!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

CUBOT X100 in promo su AliExpress: in offerta lampo e con codice sconto scende a 171€

Crediti: CUBOT

Nel mercato mainstream i display posteriori sono stati una meteora: pochi modelli presentano questa caratteristica e nell’ultimo periodo si è trattato perlopiù di ingombranti rugged. CUBOT X100 è uno smartphone classico, dotato di specifiche di fascia media, connettività 5G ed un mini schermo da 1,72″ posizionato accanto al modulo fotografico.

Quest’ultimo può essere sfruttato per visualizzare lo stato della batteria, la data e l’orario, oppure per rispondere ad una chiamata o controllare la musica, tutto senza attivare il telefono.

Il display principale è un’unità da 6,88″ di diagonale con risoluzione HD e refresh rate a 120 Hz; tra le altre caratteristiche abbiamo un SoC Dimensity 7025 di MediaTek, una tripla fotocamera da 64 + 5 + 2 MP, l’NFC per i pagamenti, un lettore d’impronte laterale e una batteria da 5.100 mAh con ricarica da 33W.

CUBOT X100 costa 171€ su AliExpress, con spedizione gratis: basta approfittare dell’offerta lampo attiva e del codice sconto “JPCUBOT10“, da riscattare al momento del checkout. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.