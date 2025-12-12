Riparare il Galaxy Z TriFold costa quanto un qualsiasi altro flagship nuovo

L’innovazione tecnologica ha un prezzo, e nel caso del nuovo pieghevole a doppia cerniera di Samsung, quel prezzo potrebbe eguagliare l’acquisto di un Galaxy S25 Ultra nuovo di zecca.

Ecco i dettagli sui costi di riparazione da capogiro di Galaxy Z TriFold.

Quanto costa riparare il display di Samsung Galaxy Z TriFold?

Crediti: Samsung

Come spesso accade con le tecnologie di frontiera, l’entusiasmo per l’hardware futuristico del nuovo smartphone a doppia cerniera di Samsung rischia di scontrarsi con la dura realtà dei costi di manutenzione. Secondo recenti report provenienti dalla Corea del Sud, riparare questo gioiello della tecnologia potrebbe rivelarsi un investimento oneroso quanto l’acquisto di un’ammiraglia tradizionale.

Le informazioni, diffuse dal noto tipster yeux1122 sul suo blog, dipingono un quadro piuttosto severo per chi dovesse sfortunatamente danneggiare il pannello principale. Secondo la fonte, il costo per la sostituzione del display pieghevole del Galaxy Z TriFold oscilla tra 1.657.000 e 1.834.000 won. Al cambio attuale, queste cifre si traducono approssimativamente in una forbice che va dai 1.050 ai 1.160 euro.

Il report evidenzia una distinzione nei prezzi basata su una condizione particolare: la tariffa più bassa sarebbe applicabile restituendo quello che una traduzione automatica dal coreano definisce “diploma”. È molto probabile che questo termine si riferisca alla scheda di garanzia ufficiale o, più plausibilmente, alla restituzione del componente danneggiato affinché possa essere smaltito o ricondizionato da Samsung.

Fortunatamente, la situazione è meno drammatica per quanto riguarda il display esterno. La riparazione di questo schermo secondario comporta una spesa stimata tra i 137.000 e i 226.000 won (circa 80-130 euro), una cifra decisamente più in linea con gli standard attuali del mercato mobile.

Riparare o ricomprare?

Il dato più sorprendente che emerge da questa analisi è il confronto diretto con gli altri prodotti di fascia alta di Samsung. Il costo minimo per riparare lo schermo del TriFold è sostanzialmente alla pari con il prezzo di lancio del Galaxy S25 Ultra in Corea del Sud. L’ultimo modello “Ultra” di Samsung ha infatti debuttato con un prezzo consigliato di circa 1.698.000 won.

Questo crea un paradosso economico per il consumatore. Di fronte a un display rotto sul TriFold, l’utente si troverebbe a spendere una somma sufficiente per acquistare, nuovo di zecca, uno dei migliori smartphone tradizionali attualmente sul mercato.

È doveroso sottolineare che Samsung offre solitamente dei piani di protezione per i suoi dispositivi pieghevoli. È prassi comune che l’azienda proponga uno sconto una tantum del 50% sui costi di riparazione del display per i primi acquirenti o per chi sottoscrive determinati servizi di assistenza (come Samsung Care+).

Tuttavia, anche applicando tale sconto, la spesa rimarrebbe ingente. L’utente si troverebbe comunque a dover sborsare oltre 500 euro per ripristinare il dispositivo.