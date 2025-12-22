Come scatta Xiaomi 17 Ultra: i primi sample sono spettacolari

Dopo tante indiscrezioni alla fine è arrivata la conferma: Xiaomi 17 Ultra sarà il top di gamma di Natale – in Cina – e l’azienda ha iniziato a stuzzicare i Mi Fan. La compagnia ha svelato il design e alcuni dettagli del comparto fotografico: proprio quest’ultimo sarà il pezzo forte, come si nota anche dai primi sample foto, che possiamo definire spettacolari.

Xiaomi 17 Ultra alla prese con i primi sample della fotocamera: i risultati lasciano senza parole

Crediti: Xiaomi / Weibo

Il lancio di Xiaomi 17 Ultra è fissato per il 25 dicembre in Cina mentre noi occidentali dovremo pazientare fino al nuovo anno – non c’è ancora una data. Il Camera Phone monta il nuovo sensore da 1″ Light Hunter 1050L con tecnologia LOFIC, accompagnato da un ultra-grandangolare e da un teleobiettivo Leica APO da 200 MP.

Sulla carta abbiamo a che fare con un comparto da paura ma ora sappiamo che possiamo aspettarci alte performance. I sample della fotocamera mostrano il flagship alle prese con vari scatti notturni e i risultati sono impressionanti sotto ogni aspetto.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Nell’articolo trovate le immagini pubblicate da Xiaomi mentre qui potete scaricarle nella qualità originale (dove rendono sicuramente meglio). Se volete saperne di più in attesa del debutto, nel nostro approfondimento abbiamo raccolto tutti i leak e le conferme su Xiaomi 17 Ultra.