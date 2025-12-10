Klarna è disponibile su Apple Pay in Italia: come funziona il pagamento a rate

Arriva un annuncio che farà gola a molti: ora è possibile utilizzare Apple Pay per effettuare pagamenti a rate con Klarna, direttamente tramite iPhone e iPad. Quindi se stai cercando un modo flessibile per finanziare il tuo prossimo acquisto – che sia un prodotto di Cupertino o altro – la soluzione arriva grazie alla potenza del servizio Paga Dopo di Klarna, in combinazione con il sistema di pagamento di Apple.

Il pagamento a rate è disponibile sia online che in negozio, come svelato dalla stessa compagnia, confermando il debutto di questa novità sia in Italia che in Francia.

Come pagare a rate su Apple Pay con Klarna: la nuova funzione è disponibile in Italia

iPhone Air – Crediti: Apple

Il nuovo servizio unisce la semplicità di Apple Pay – il sistema di pagamento di Cupertino – e di Klarna, in modo da dilazionare un acquisto in comode rate mensili. Come anticipato in apertura, si tratta di una novità che vale sia per gli store online che nei negozi fisici: basta avere una carta Klarna e utilizzare Apple Pay per effettuare il pagamento.

Prerequisiti

Klarna : scarica l’app sul tuo dispositivo con iOS 26

: scarica l’app sul tuo dispositivo con iOS 26 Carta Klarna : richiedi e attiva la tua Carta Klarna virtuale direttamente tramite l’applicazione

: richiedi e attiva la tua Carta Klarna virtuale direttamente tramite l’applicazione Apple Wallet: la Carta Klarna deve essere aggiunta e configurata in Apple Pay

Pagare a rate online

I pagamenti a rate con Klarna sono disponibili tramite Apple Pay negli e-commerce e nelle app che accettano il servizio di Cupertino.

Checkout : al momento del checkout seleziona Apple Pay come metodo di pagamento

: al momento del checkout seleziona Apple Pay come metodo di pagamento Seleziona carta : nella finestra di Apple Pay cambia la carta predefinita e scegli la tua Carta Klarna

: nella finestra di Apple Pay cambia la carta predefinita e scegli la tua Carta Klarna Attiva il pagamento a rate : dopo aver selezionato la Carta Klarna, scegli l’opzione per usufruire del pagamento a rate

: dopo aver selezionato la Carta Klarna, scegli l’opzione per usufruire del pagamento a rate Verifica e paga: una volta che il piano di pagamento è stato approvato, conferma l’acquisto

Pagare a rate in un negozio fisico

Oltre a funzionare per gli acquisti online, Klarna ed Apple Pay funzionano anche dal vivo presso store fisico, chiaramente effettuando il pagamento tramite un POS.

Avvia il pagamento : clicca due volte sul pulsante laterale del tuo iPhone per avviare l’interfaccia di Apple Pay

: clicca due volte sul pulsante laterale del tuo iPhone per avviare l’interfaccia di Apple Pay Seleziona carta : scorri e seleziona la Carta Klarna, in caso questa non sia quella predefinita

: scorri e seleziona la Carta Klarna, in caso questa non sia quella predefinita Scegli il piano di rateizzazione : scegli l’opzione Paga Dopo e imposta un piano di rate in base alla spesa da effettuare

: scegli l’opzione Paga Dopo e imposta un piano di rate in base alla spesa da effettuare Conferma : rivedi il piano che hai scelto, accetta i termini e conferma l’operazione per ottenere l’approvazione di Klarna

: rivedi il piano che hai scelto, accetta i termini e conferma l’operazione per ottenere l’approvazione di Klarna Transazione POS: avvicina il dispositivo al POS per completare l’acquisto

Una volta finalizzata la transazione – tramite il terminale POS – il primo addebito (se previsto) sarà registrato al momento.

Domande frequenti

È possibile usare Klarna a rate con Apple Pay ovunque?

Sì, in quasi tutti gli store e i negozi che accettano Apple Pay e il circuito di pagamento (Visa/Mastercard) associato alla tua Carta Klarna. L’unico requisito è che il sistema Klarna supporti la rateizzazione specifica per quell’acquisto e che tu sia idoneo in quel momento.

Cosa succede se non vedo l’opzione “Paga in 3 rate” al momento del pagamento?

Ci sono due motivi principali:

e-commerce/negozio: il venditore non supporta la combinazione Klarna e Apple Pay per le rate;

idoneità: Klarna non ha approvato la rateizzazione su quell’importo o prodotto specifico.

Devo avere credito sufficiente sulla mia carta di debito collegata a Klarna?

Il primo pagamento (se previsto dal piano, ad esempio 1/3 dell’importo) viene addebitato immediatamente. Klarna non addebita l’intero importo, ma monitora il tuo storico e la tua idoneità finanziaria prima di approvare l’acquisto a rate. Assicurati che il metodo di pagamento collegato a Klarna sia valido.

Le rate Klarna tramite Apple Pay sono senza interessi?

Dipende dal piano scelto. Generalmente, il piano in 3 rate è senza interessi mentre altri piani di finanziamento a lungo termine possono prevedere tassi di interesse. Controlla sempre i dettagli prima di confermare il pagamento.