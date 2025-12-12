Questo assistente IA gira da un Floppy ed è pensato per Macintosh che hanno più di 30 anni

Cosa sarebbe successo se i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) fossero stati disponibili negli anni ’90? Immaginate di inserire un Floppy Disk nel vostro computer beige, sentire il ronzio meccanico del drive e iniziare a interrogare un assistente digitale onnisciente.

Sebbene all’epoca fosse pura fantascienza, oggi la convergenza tra il retro-computing e l’intelligenza artificiale moderna ha reso possibile questo scenario anacronistico.

MacinAI: Il futuro incontra l’hardware vintage

Crediti: SDogAlex

Grazie alla determinazione di uno sviluppatore noto come SDogAlex, è stato creato un ponte tra due epoche informatiche distanti tre decenni: un client per ChatGPT capace di essere eseguito su un Macintosh Color Classic di oltre 30 anni fa.

Il progetto, battezzato MacinAI, rappresenta una sfida tecnica affascinante. Come riportato inizialmente da Hackster.io, l’obiettivo di SDogAlex non era semplicemente emulare un vecchio sistema su hardware moderno, ma fare l’opposto: portare la potenza di GPT-4o-mini su una macchina che appartiene a un museo della tecnologia.

L’intero software è stato ottimizzato per essere contenuto all’interno della capacità limitata di un singolo Floppy Disk. Naturalmente, l’esperienza utente non può essere paragonata alla fluidità istantanea a cui siamo abituati oggi.

L’interazione è dettata dai limiti fisici dell’epoca: la velocità di lettura del Floppy e la potenza di calcolo del processore del Macintosh Color Classic impongono dei tempi di attesa. Tuttavia, per gli appassionati, vedere quel cursore lampeggiare e l’indicatore di “sto pensando” animarsi su un monitor CRT compensa ampiamente qualche secondo di latenza.

Funzionalità sorprendentemente moderne

Nonostante l’hardware datato, MacinAI non è un semplice giocattolo privo di utilità, ma un client di chat strutturato. Gli utenti che hanno la fortuna (e l’hardware) di poterlo testare, si trovano di fronte a un set di funzionalità robusto:

Conversazioni in tempo reale: Possibilità di chattare direttamente con il modello GPT-4o-mini.

Input multilinea: Utilizzando la combinazione SHIFT+ENTER è possibile andare a capo per scrivere prompt complessi, inviando poi il tutto con ENTER.

Cronologia scorrevole: L'output supporta l'autoscroll, permettendo di mantenere visibile l'intera storia della conversazione.

Feedback visivo: Un'animazione dedicata "AI is thinking…" (L'IA sta pensando) mostra il tempo trascorso, gestendo l'attesa dell'utente in modo intelligente.

Barra di stato: Include indicatori colorati (Verde/Giallo/Arancione/Rosso) per monitorare lo stato della connessione, un dettaglio cruciale su macchine dove la connettività non è scontata.

Modalità offline: Permette di rileggere le conversazioni salvate anche quando il server non è raggiungibile.

Disponibilità e il fascino del supporto fisico

Sebbene il bacino di utenza potenziale per questo software si conti probabilmente nell’ordine delle centinaia nel migliore dei casi, il progetto ha suscitato un notevole interesse nella community del retro-computing.

Attualmente, la versione beta di MacinAI è disponibile per il download attraverso il sito web Old Apple Stuff. Per chi possiede l’hardware necessario “a prendere polvere” in soffitta, questa è un’occasione unica per risvegliarlo.

Un dettaglio curioso emerso dalla descrizione del video dimostrativo di SDogAlex è l’idea di commercializzare fisicamente i floppy disk con il software precaricato.

In un’era dominata dal cloud e dai download impalpabili, l’idea di acquistare un’intelligenza artificiale su un supporto magnetico tangibile ha un fascino innegabile, anche per chi non possiede più un computer in grado di leggerlo.