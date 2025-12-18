ChatGPT ha uno store ufficiale di app, a cosa serve e come funziona?

La trasformazione di ChatGPT da semplice chatbot conversazionale a vera e propria piattaforma informatica ha raggiunto un punto di svolta fondamentale.

Mercoledì sera, OpenAI ha annunciato il lancio ufficiale della sua App Directory, uno store dedicato che permette agli utenti di esplorare tutti gli strumenti attualmente disponibili e, parallelamente, ha aperto il proprio Software Development Kit (SDK) agli sviluppatori esterni.

Questa mossa consente la creazione di nuove esperienze interattive che operano direttamente all’interno dell’interfaccia utente del bot, eliminando la necessità di passare da un’applicazione all’altra.

ChatGPT è sempre più vicino ad essere una “everything app”

Crediti: OpenAI

La decisione non giunge inaspettata: già il mese scorso, il CEO di OpenAI Sam Altman aveva anticipato le intenzioni dell’azienda, dichiarando la volontà di costruire quelle funzionalità ovvie e necessarie per sostenere una piattaforma robusta nel tempo.

L’apertura di un negozio di applicazioni rappresenta, senza dubbio, il passo più concreto in questa direzione, ponendo le basi per quello che potrebbe diventare l’App Store dell’intelligenza artificiale.

Come funzionano le app?

Un cambiamento che accompagna questo lancio riguarda la nomenclatura e la struttura tecnica delle integrazioni. OpenAI ha deciso di rinominare i “connettori“, ovvero quegli strumenti che permettevano agli utenti di estrarre dati da servizi esterni come Google Drive o Dropbox per utilizzarli in ChatGPT.

D’ora in poi, anche questi strumenti saranno classificati come “app”. Secondo quanto spiegato nella pagina di supporto ufficiale, questa semplificazione terminologica trasforma i connettori di chat in “app con ricerca file“, i connettori di ricerca profonda in “app con ricerca profonda” e i connettori sincronizzati in “app con sincronizzazione“.

Questa riorganizzazione tocca anche il delicato tema della privacy e dell’utilizzo dei dati. Viene specificato che le applicazioni potrebbero utilizzare le informazioni provenienti dalla “Memoria” di ChatGPT, qualora questa funzione sia abilitata.

Inoltre, per gli utenti dei piani Free, Plus, Go e Pro, OpenAI si riserva la possibilità di utilizzare le informazioni generate tramite queste interazioni per addestrare i propri modelli, a meno che l’utente non abbia disattivato l’opzione che permette di migliorare il modello per tutti.

Esperienze interattive: dalla musica al food delivery

L’obiettivo principale di questa evoluzione è offrire un’esperienza utente molto più ricca e interattiva rispetto al semplice scambio di testo.

Se in passato l’interazione si limitava a plugin statici, ora si punta a vere e proprie applicazioni integrate. Un esempio lampante è rappresentato dalle app lanciate inizialmente a ottobre, come quelle per Spotify e Zillow, che stanno vedendo un’espansione del loro mercato.

L’integrazione di Spotify, ad esempio, è ora funzionante nel Regno Unito, in Svizzera e in tutta l’Unione Europea, permettendo di gestire la riproduzione musicale direttamente dalla chat.

Tra le novità più rilevanti figura l’introduzione dell’app di Apple Music. Questo strumento consente a tutti gli abbonati di cercare brani, creare playlist e gestire la propria libreria musicale senza mai uscire dalla finestra di dialogo con il chatbot.

Similmente, l’applicazione di DoorDash trasforma l’ispirazione culinaria in azione concreta: l’utente può chiedere consigli su una ricetta, pianificare i pasti settimanali e convertire automaticamente la lista degli ingredienti in un carrello della spesa pronto per l’ordine, il tutto in un flusso continuo e integrato.

Non ultima, l’integrazione di ChatGPT con le applicazioni Adobe, annunciata di recente.

Le prospettive di monetizzazione

Resta ancora da chiarire come questa imponente infrastruttura si tradurrà in profitto diretto per OpenAI e per gli sviluppatori coinvolti. Al momento, l’azienda non ha fornito una roadmap dettagliata sul modello di business definitivo, ma l’annuncio lascia trapelare alcune intenzioni future.

OpenAI ha dichiarato di stare esplorando opzioni di monetizzazione aggiuntive che verranno implementate nel tempo, inclusa la vendita di beni digitali.

La strategia sembra essere quella dell’osservazione: l’azienda intende condividere ulteriori dettagli solo dopo aver appreso come sviluppatori e utenti costruiranno e interagiranno con queste nuove funzionalità, suggerendo un approccio flessibile che potrebbe ricalcare i modelli di successo degli store digitali di Apple e Google.