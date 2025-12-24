Grave bug della Pixel Camera, attenzione alle foto scattate durante le festività!

Proprio nel momento dell’anno in cui immortalare i ricordi diventa più importante, una preoccupante problematica tecnica sta gettando un’ombra sull’esperienza d’uso dei possessori di smartphone Google Pixel.

Con l’avvicinarsi delle festività, periodo in cui le gallerie fotografiche si riempiono di scatti di famiglia e momenti conviviali, è emerso un grave bug software che impedisce il corretto salvataggio delle fotografie, facendole letteralmente sparire nel nulla subito dopo lo scatto.

Il problema colpisce un ventaglio piuttosto ampio di dispositivi, mettendo in allarme chi affida alla gamma Pixel la custodia dei propri ricordi digitali.

Google Pixel, un bug impedisce il salvataggio delle foto

Pixel 10 – Crediti: Google

Il problema non si manifesta con errori palesi o crash immediati dell’applicazione, il che lo rende ancora più insidioso. Secondo quanto riportato da numerosi utenti su Reddit e ripreso da testate come Android Authority, il malfunzionamento agisce in modo subdolo durante la fase di elaborazione dell’immagine.

Le testimonianze sono concordi nel descrivere una dinamica frustrante: dopo aver scattato una foto, l’utente riceve una notifica apparentemente innocua che indica che le immagini sono in fase di elaborazione in background.

Tuttavia, al termine di questo processo, le foto non compaiono mai all’interno dell’app Google Foto. Un utente, noto con il nickname Blazgamer, è stato tra i primi a segnalare come i suoi scatti siano semplicemente svaniti dopo tale notifica.

Ancora più allarmante è l’esperienza riportata dall’utente portmafia9719, il quale ha descritto una situazione in cui il dispositivo è rimasto bloccato in un loop di backup ed elaborazione. Al termine di questo stallo tecnico, i file non erano reperibili da nessuna parte: né nella galleria principale, né nel cestino, né in altre cartelle del file system.

Sembra che i dati vengano irrimediabilmente “persi” durante il tentativo del software di finalizzare lo scatto, lasciando l’utente a mani vuote senza alcuna possibilità di recupero.

Le ipotesi tecniche e i modelli coinvolti

Sebbene Google non abbia ancora fornito una spiegazione ufficiale dettagliata, la community ha iniziato a formulare teorie sulle cause scatenanti. L’ipotesi più accreditata suggerisce che il bug si verifichi principalmente quando l’utente scatta un gran numero di foto in un lasso di tempo molto breve.

In queste circostanze, l’applicazione della fotocamera potrebbe sovraccaricarsi durante il post-processing, una fase computazionale molto intensa sui dispositivi Pixel.

Se il software si blocca e non riesce a completare l’elaborazione, il sistema potrebbe forzare una pulizia della memoria temporanea prima che il file venga effettivamente scritto sullo spazio di archiviazione permanente, cancellando di fatto la fotografia prima che questa esista come file salvato.

Purtroppo, non si tratta di un problema isolato a un singolo dispositivo. Le segnalazioni coprono una vasta gamma di modelli, partendo dal più economico Pixel 8a fino ad arrivare ai flagship più recenti come il Pixel 10 Pro. Questa diffusione trasversale suggerisce che la radice del problema risieda nel software della Google Camera o in una specifica versione del sistema operativo, piuttosto che nell’hardware di un singolo telefono.

Precedenti importanti

Non è la prima volta che la linea Pixel si trova a dover affrontare instabilità software. Recentemente, gli utenti della beta di Android 16 QPR3 hanno segnalato problemi di “jitter” della fotocamera, mentre molti possessori di Pixel 9 e Pixel 10 hanno lamentato malfunzionamenti legati al vivavoce.

Tuttavia, la perdita definitiva dei dati fotografici rappresenta un livello di criticità decisamente superiore rispetto a un semplice glitch grafico o audio.

Attualmente, non esiste una soluzione fai-da-te o una patch ufficiale per risolvere il problema.

Nel frattempo, il consiglio per tutti i possessori di Google Pixel è di prestare la massima attenzione durante questi giorni di festa: evitare di scattare troppe foto in rapida successione e verificare immediatamente che le immagini siano state salvate correttamente prima di considerare il momento come “immortalato”.