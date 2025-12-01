Black Friday SwitchBot con sconti fino al 50%: è l’ultimo giorno di offerte!

le offerte switchbot per il black friday
Crediti: SwitchBot

Siamo all’ultimo giorno del Black Friday, il cosiddetto Cyber Monday. Si tratta del momento finale per approfittare degli sconti del venerdì nero: le occasioni SwitchBot dureranno solo fino a stasera, quindi è meglio approfittarne il prima possibile.

Si tratta di uno dei più importanti produttori di soluzioni per la domotica basate sull’AI, con una linea particolarmente ampia. E ora il meglio di SwitchBot può essere vostro con sconti fino al 50% in meno, ma ancora per poche ore!

Ultimo giorno del Black Friday SwitchBot: approfitta oggi degli sconti imperdibili, anche fino al 50% in meno

Le offerte targate SwitchBot sono ancora disponibili: la promozione dedicata al Black Friday termina oggi, 1° dicembre, quindi è il momento di scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Il risparmio è assicurato con i migliori prezzi dell’anno ed è possibile approfittare degli sconti sia su Amazon – con tutti i vantaggi dell’e-commerce e della spedizione Prime – che tramite il sito ufficiale del brand.

Di seguito trovate alcuni dei prodotti più apprezzati del brand tra serrature smart, videocampanelli, cornici digitali, robot aspirapolvere e non solo. Oltre ai dispositivi in basso ricordiamo che ci sono anche alcune nuove soluzioni SwitchBot con grandi sconti – come la serie di purificatori d’aria e la serie di luci.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo/Touch Combo

le offerte switchbot per il black friday
Crediti: SwitchBot

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo rivoluziona la sicurezza domestica: è, infatti, la prima serratura smart retrofit al mondo dotata di riconoscimento facciale 3D.

Grazie all’utilizzo di 30.000 punti a infrarossi, garantisce un’autenticazione precisa in meno di un secondo, con crittografia a livello bancario e un tasso di falsi riconoscimenti inferiore allo 0,0001%. Supporta 18 modalità di sblocco, tra cui riconoscimento facciale, sblocco automatico e NFC, ed è compatibile con il 99,9% delle serrature esistenti senza necessità di modifiche.

Il sistema FastUnlock consente un accesso immediato, mentre il motore è più veloce del 122,2% e funziona in modo estremamente silenzioso, con soli 20 dB. Il triplo sistema di alimentazione a batteria con backup d’emergenza garantisce fino a 9 mesi di autonomia.

Come alternativa di accesso, Lock Ultra Touch Combo offre lo sblocco tramite impronta digitale, con caratteristiche premium simili.

SwitchBot Videocampanello Smart

le offerte switchbot per il black friday
Crediti: SwitchBot

Il display ultra-ampio da 4,3″ consente una comunicazione semplice anche senza smartphone, grazie al sistema con videocitofono a tre vie e a una suoneria da 100 dB. Con risoluzione 2K, visione notturna a colori e rilevamento di persone, pacchi e veicoli tramite IA, il sistema garantisce immagini sempre nitide e notifiche smart in tempo reale.

La batteria da 5.000 mAh offre un’autonomia fino a 19 mesi, con la possibilità di collegare un pannello solare opzionale. Lo spazio di archiviazione locale fino a 512 GB, il supporto RTSP/Home Assistant e la tecnologia EdgeLink garantiscono la protezione dei dati e una connessione stabile anche senza Wi-Fi.

Perfettamente integrato nell’ecosistema SwitchBot, il videocampanello funge anche da gateway Matter, consentendo una gestione comoda degli accessi in qualsiasi momento e ovunque.

SwitchBot Cornice artistica digitale IA

le offerte switchbot per il black friday
Crediti: SwitchBot

SwitchBot Cornice artistica digitale IA combina la tecnologia e-Ink Spectra 6 di ultima generazione con la creatività dell’intelligenza artificiale, portando in casa opere digitali realistiche e pensate per non affaticare la vista. Grazie al motore NanoBanana, consente di generare o trasformare immagini e fotografie in opere personalizzate, semplicemente partendo da un testo o da una foto.

Disponibile nei formati da 7,3″, 13,3″ e 31,5″, supporta la visualizzazione verticale e orizzontale e offre un’autonomia di fino a due anni. Dotata di una cornice in alluminio di alta qualità, la Cornice artistica digitale IA unisce tecnologia smart e creatività artistica, trasformando i momenti quotidiani in opere digitali in continua evoluzione.

  • Prezzo Black Friday | Store ufficiale
    • 7,3″ – 119,99€
    • 13,3″ – 279,99€
    • 31,5″ – 999,99€

SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello e supporto Matter (Combo)

le offerte switchbot per il black friday
Crediti: SwitchBot

Progettato per le abitazioni europee, SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello e supporto Matter (Combo) migliora il comfort domestico e consente di ridurre i consumi energetici.

Il set include il Termostato smart per termosifone, il Pannello di controllo clima domestico e l’Hub Mini compatibile con Matter. Grazie a programmazioni intelligenti, geofencing e rilevamento delle finestre aperte, il sistema regola automaticamente il riscaldamento e può ottimizzare i costi energetici fino al 30%.

Il pannello di controllo del clima della casa utilizza un sensore svizzero per garantire misurazioni precise di temperatura e umidità visualizzate su display LCD. Tramite l’Hub Mini, il kit si connette con Apple Casa, Alexa, Google Home e Home Assistant.

Facile da installare, silenzioso ed efficiente, è una soluzione smart per garantire il comfort riducendo al tempo stesso i costi di riscaldamento.

SwitchBot Robot Lavapavimenti S20 e K11+

le offerte switchbot per il black friday
Crediti: SwitchBot

SwitchBot Robot Lavapavimenti S20 è progettato per offrire una pulizia potente e automatica in ambienti di grandi dimensioni. La tecnologia RinseSync mantiene il rullo mop sempre pulito, mentre la potenza di aspirazione di 10.000 PA e il sistema di rilevamento ostacoli basato su IA assicurano una pulizia efficace su diversi tipi di superficie.

La stazione base MultiClean automatizza la raccolta della polvere e l’asciugatura del panno mop, e offre la possibilità di collegamento diretto all’impianto idraulico per il riempimento e lo scarico dell’acqua. La compatibilità con Matter 1.4 assicura un’integrazione fluida con le principali piattaforme per la smart home.

Prezzo Black Friday – 399,99€ | Amazon | Store ufficiale

Per spazi ridotti o abitazioni di piccole dimensioni, SwitchBot Mini Robot aspirapolvere K11+ è la soluzione ideale. Il robot aspirapolvere con svuotamento automatico più compatto al mondo offre una potenza di aspirazione di 6.000 PA, una navigazione con tecnologia LiDAR a 360° ad alta precisione e una modalità silenziosa da 45 dB.

Con un sacco raccoglipolvere da 4 litri, che garantisce autonomia fino a 90 giorni, e il supporto Matter 1.4, il sistema si integra perfettamente con Apple Casa, Alexa e Google Home, offrendo una soluzione di pulizia smart, compatta ed efficiente.

Prezzo Black Friday – 239,99€ | Amazon | Store ufficiale

