Black Friday SwitchBot con sconti fino al 50%: è l’ultimo giorno di offerte!

Siamo all’ultimo giorno del Black Friday, il cosiddetto Cyber Monday. Si tratta del momento finale per approfittare degli sconti del venerdì nero: le occasioni SwitchBot dureranno solo fino a stasera, quindi è meglio approfittarne il prima possibile.

Si tratta di uno dei più importanti produttori di soluzioni per la domotica basate sull’AI, con una linea particolarmente ampia. E ora il meglio di SwitchBot può essere vostro con sconti fino al 50% in meno, ma ancora per poche ore!

Ultimo giorno del Black Friday SwitchBot: approfitta oggi degli sconti imperdibili, anche fino al 50% in meno

Le offerte targate SwitchBot sono ancora disponibili: la promozione dedicata al Black Friday termina oggi, 1° dicembre, quindi è il momento di scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Il risparmio è assicurato con i migliori prezzi dell’anno ed è possibile approfittare degli sconti sia su Amazon – con tutti i vantaggi dell’e-commerce e della spedizione Prime – che tramite il sito ufficiale del brand.

Di seguito trovate alcuni dei prodotti più apprezzati del brand tra serrature smart, videocampanelli, cornici digitali, robot aspirapolvere e non solo. Oltre ai dispositivi in basso ricordiamo che ci sono anche alcune nuove soluzioni SwitchBot con grandi sconti – come la serie di purificatori d’aria e la serie di luci.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo/Touch Combo

Crediti: SwitchBot

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo rivoluziona la sicurezza domestica: è, infatti, la prima serratura smart retrofit al mondo dotata di riconoscimento facciale 3D.

Grazie all’utilizzo di 30.000 punti a infrarossi, garantisce un’autenticazione precisa in meno di un secondo, con crittografia a livello bancario e un tasso di falsi riconoscimenti inferiore allo 0,0001%. Supporta 18 modalità di sblocco, tra cui riconoscimento facciale, sblocco automatico e NFC, ed è compatibile con il 99,9% delle serrature esistenti senza necessità di modifiche.

Il sistema FastUnlock consente un accesso immediato, mentre il motore è più veloce del 122,2% e funziona in modo estremamente silenzioso, con soli 20 dB. Il triplo sistema di alimentazione a batteria con backup d’emergenza garantisce fino a 9 mesi di autonomia.

Come alternativa di accesso, Lock Ultra Touch Combo offre lo sblocco tramite impronta digitale, con caratteristiche premium simili.

Prezzo Black Friday Lock Ultra Vision Combo: 229,99€ | Amazon | Store ufficiale Lock Ultra Touch Combo: 179,99€ | Amazon | Store ufficiale



SwitchBot Videocampanello Smart

Crediti: SwitchBot

Il display ultra-ampio da 4,3″ consente una comunicazione semplice anche senza smartphone, grazie al sistema con videocitofono a tre vie e a una suoneria da 100 dB. Con risoluzione 2K, visione notturna a colori e rilevamento di persone, pacchi e veicoli tramite IA, il sistema garantisce immagini sempre nitide e notifiche smart in tempo reale.

La batteria da 5.000 mAh offre un’autonomia fino a 19 mesi, con la possibilità di collegare un pannello solare opzionale. Lo spazio di archiviazione locale fino a 512 GB, il supporto RTSP/Home Assistant e la tecnologia EdgeLink garantiscono la protezione dei dati e una connessione stabile anche senza Wi-Fi.

Perfettamente integrato nell’ecosistema SwitchBot, il videocampanello funge anche da gateway Matter, consentendo una gestione comoda degli accessi in qualsiasi momento e ovunque.

Prezzo Black Friday – 99,99€ | Amazon | Store ufficiale

SwitchBot Cornice artistica digitale IA

Crediti: SwitchBot

SwitchBot Cornice artistica digitale IA combina la tecnologia e-Ink Spectra 6 di ultima generazione con la creatività dell’intelligenza artificiale, portando in casa opere digitali realistiche e pensate per non affaticare la vista. Grazie al motore NanoBanana, consente di generare o trasformare immagini e fotografie in opere personalizzate, semplicemente partendo da un testo o da una foto.

Disponibile nei formati da 7,3″, 13,3″ e 31,5″, supporta la visualizzazione verticale e orizzontale e offre un’autonomia di fino a due anni. Dotata di una cornice in alluminio di alta qualità, la Cornice artistica digitale IA unisce tecnologia smart e creatività artistica, trasformando i momenti quotidiani in opere digitali in continua evoluzione.

Prezzo Black Friday | Store ufficiale 7,3″ – 119,99€ 13,3″ – 279,99€ 31,5″ – 999,99€



SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello e supporto Matter (Combo)

Crediti: SwitchBot

Progettato per le abitazioni europee, SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello e supporto Matter (Combo) migliora il comfort domestico e consente di ridurre i consumi energetici.

Il set include il Termostato smart per termosifone, il Pannello di controllo clima domestico e l’Hub Mini compatibile con Matter. Grazie a programmazioni intelligenti, geofencing e rilevamento delle finestre aperte, il sistema regola automaticamente il riscaldamento e può ottimizzare i costi energetici fino al 30%.

Il pannello di controllo del clima della casa utilizza un sensore svizzero per garantire misurazioni precise di temperatura e umidità visualizzate su display LCD. Tramite l’Hub Mini, il kit si connette con Apple Casa, Alexa, Google Home e Home Assistant.

Facile da installare, silenzioso ed efficiente, è una soluzione smart per garantire il comfort riducendo al tempo stesso i costi di riscaldamento.

Prezzo Black Friday – 69,99€ | Amazon | Store ufficiale

SwitchBot Robot Lavapavimenti S20 e K11+

Crediti: SwitchBot

SwitchBot Robot Lavapavimenti S20 è progettato per offrire una pulizia potente e automatica in ambienti di grandi dimensioni. La tecnologia RinseSync mantiene il rullo mop sempre pulito, mentre la potenza di aspirazione di 10.000 PA e il sistema di rilevamento ostacoli basato su IA assicurano una pulizia efficace su diversi tipi di superficie.

La stazione base MultiClean automatizza la raccolta della polvere e l’asciugatura del panno mop, e offre la possibilità di collegamento diretto all’impianto idraulico per il riempimento e lo scarico dell’acqua. La compatibilità con Matter 1.4 assicura un’integrazione fluida con le principali piattaforme per la smart home.

Prezzo Black Friday – 399,99€ | Amazon | Store ufficiale

Per spazi ridotti o abitazioni di piccole dimensioni, SwitchBot Mini Robot aspirapolvere K11+ è la soluzione ideale. Il robot aspirapolvere con svuotamento automatico più compatto al mondo offre una potenza di aspirazione di 6.000 PA, una navigazione con tecnologia LiDAR a 360° ad alta precisione e una modalità silenziosa da 45 dB.

Con un sacco raccoglipolvere da 4 litri, che garantisce autonomia fino a 90 giorni, e il supporto Matter 1.4, il sistema si integra perfettamente con Apple Casa, Alexa e Google Home, offrendo una soluzione di pulizia smart, compatta ed efficiente.

Prezzo Black Friday – 239,99€ | Amazon | Store ufficiale

Contenuto realizzato in collaborazione con SwitchBot.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.