Il primo smartphone di AYANEO sembra un Xperia Play di nuova generazione

Il confine tra console portatile e smartphone sta per diventare ancora più sottile. AYANEO, noto produttore specializzato in dispositivi handheld per il retro-gaming, ha finalmente tolto il drappo rosso al design del suo primo smartphone Android.

Il dispositivo, oggetto di teaser e speculazioni sin dallo scorso agosto, si presenta come un chiaro tributo a un’icona del passato: il Sony Ericsson Xperia Play del 2011.

AYANEO Pocket Play: tutto quello che sappiamo

Crediti: AYANEO

Battezzato Pocket Play, il nuovo dispositivo si distingue radicalmente dall’attuale offerta di mercato. Mentre la maggior parte dei moderni “gaming phone” si limita a offrire specifiche potenti, sistemi di raffreddamento avanzati, effetti di illuminazione RGB e occasionali trigger touch sui bordi, la proposta di AYANEO punta su un fattore di forma ibrido.

Il Pocket Play è dotato di uno schermo che scorre verso l’alto per rivelare un set completo di controlli fisici incassati, trasformando di fatto lo smartphone in una console di gioco vera e propria.

Un design nostalgico ma moderno

Il layout dei controlli rivelato dalle immagini ufficiali include un D-pad direzionale, i classici pulsanti frontali ABXY e, aspetto tecnicamente interessante, due touchpad circolari.

Questa scelta ingegneristica sembra rispondere all’esigenza di mantenere il dispositivo sottile: l’uso di veri joystick analogici avrebbe comportato una sporgenza difficile da nascondere dietro lo schermo in modalità smartphone. I touchpad offrono versatilità, potendo fungere sia da joystick virtuali per i titoli console, sia da superfici touch per emulare il mouse nei giochi per PC o per muovere il cursore nell’interfaccia Android.

Oltre ai controlli frontali, il dispositivo presenta due set di pulsanti dorsali (shoulder buttons) collocati sul retro, essenziali per un’esperienza di emulazione completa. Tuttavia, dalle prime analisi del design, sembra mancare un’uscita jack da 3,5 mm per le cuffie, un’assenza che potrebbe far discutere i puristi del gaming.

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero e, visivamente, appare dotato di doppia fotocamera posteriore con flash LED, altoparlanti stereo e una porta USB-C.

Crediti: AYANEO Crediti: AYANEO

Non è la prima volta quest’anno che assistiamo a un omaggio all’Xperia Play. Recentemente, Anbernic ha lanciato RG Slide, un dispositivo con un concetto simile.

Tuttavia, il AYANEO Pocket Play appare sostanzialmente più elegante e “premium” rispetto alla controparte. Mentre l’RG Slide è posizionato come un dispositivo economico (circa 189 dollari) focalizzato quasi esclusivamente sul gioco, il Pocket Play è progettato per sostituire lo smartphone principale dell’utente, non solo per affiancarlo.

Di conseguenza, ci si aspetta un prezzo di listino decisamente superiore.

Specifiche tecniche: ancora un mistero

Nonostante la presentazione estetica, AYANEO mantiene il massimo riserbo sulla scheda tecnica. Al momento non sono stati divulgati dettagli su processore, memoria RAM, archiviazione interna o specifiche del display. La società ha confermato che il lancio avverrà “presto” attraverso una campagna Kickstarter, una strategia ormai consolidata per il brand.

Crediti: AYANEO Crediti: AYANEO Crediti: AYANEO

Il contesto tecnologico è però molto diverso rispetto a 15 anni fa, quando debuttò l’Xperia Play originale. Oggi l’hardware mobile è esponenzialmente più veloce, le cornici dei display sono ridotte al minimo e le fotocamere hanno raggiunto livelli professionali.

Uno smartphone moderno con specifiche decenti è in grado non solo di gestire giochi Android e l’emulazione di console classiche, ma anche di eseguire alcuni titoli per PC. Se AYANEO riuscirà a combinare un hardware performante con questo form factor nostalgico ma funzionale, il Pocket Play potrebbe rappresentare il dispositivo definitivo per chi cerca la convergenza totale tra comunicazione e intrattenimento videoludico.