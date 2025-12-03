Non avete ancora aggiornato l’iPhone? Apple lo sa e spinge su iOS 26

Se siete tra quegli utenti che hanno deciso di rimanere fedeli a iOS 18, ignorando deliberatamente il salto generazionale verso il nuovo sistema operativo, potreste aver notato qualcosa di diverso nelle ultime ore.

Apple ha deciso di cambiare strategia: l’azienda di Cupertino sta incoraggiando in modo molto più aggressivo il passaggio a iOS 26, modificando radicalmente la visibilità dell’aggiornamento all’interno delle impostazioni di sistema.

Apple vuole farvi aggiornare ad iOS 26

Crediti: Apple

Fino a ieri, la scelta di restare sulla vecchia versione del software era supportata da un’interfaccia utente neutrale. Da oggi, però, Apple ha deciso di spingere l’acceleratore sull’adozione del nuovo OS, rendendo l’opzione di upgrade molto più prominente e difficile da ignorare.

Dal momento del lancio di iOS 26, avvenuto lo scorso settembre, Apple aveva mantenuto un approccio “soft”. L’aggiornamento al nuovo sistema operativo appariva come una scelta opzionale, relegata in fondo alla schermata “Aggiornamento Software” nell’app Impostazioni. Per chi eseguiva iOS 18, gli aggiornamenti minori di quella stessa versione (come patch di sicurezza o bug fix) venivano presentati in primo piano, al centro della scena.

A partire da oggi, la situazione si inverte. Gli utenti che non hanno ancora effettuato il passaggio vedranno ora iOS 26.1 come l’aggiornamento raccomandato principale. Le patch per iOS 18 non sono sparite ma sono state declassate, ora appaiono come un’opzione secondaria in fondo alla schermata, segnalando chiaramente quale sia la preferenza del produttore.

Il design che divide

Sebbene Apple non stia tecnicamente costringendo gli utenti ad aggiornare, è evidente il tentativo di aumentare i numeri di installazione. Ma perché questa resistenza da parte dell’utenza?

La reticenza di molti utenti sembra derivare dal radicale cambio di design introdotto con iOS 26, denominato Liquid Glass. Questa revisione estetica ha comportato modifiche sostanziali all’interfaccia di iPhone, stravolgendo abitudini consolidate da anni.

Come spesso accade con i grandi redesign, una fetta consistente della base utenti preferisce la stabilità e la familiarità della vecchia interfaccia piuttosto che avventurarsi in un nuovo linguaggio visivo, nonostante le promesse di migliori prestazioni.

La fine del supporto esteso è all’orizzonte?

La possibilità di rimanere su una versione precedente di iOS pur continuando a ricevere aggiornamenti di sicurezza è una politica che Apple ha introdotto con iOS 15. Tuttavia, la storia ci insegna che questa opzione non è eterna. Attualmente, Apple garantisce update di sicurezza per iOS 18, ma questa finestra di supporto è destinata probabilmente a chiudersi.

La nuova spinta visiva verso iOS 26 suggerisce che Apple potrebbe presto rimuovere del tutto l’opzione di rimanere su iOS 18 per i dispositivi compatibili con il nuovo software.

Al momento, Apple non ha ancora rilasciato i dati ufficiali sull’adozione di iOS 26, quindi non è chiaro quanti utenti abbiano effettivamente resistito al cambiamento. Di solito, l’azienda condivide queste metriche a gennaio o febbraio.

Tuttavia, c’è un dettaglio tecnico fondamentale che ogni utente deve considerare prima di premere quel pulsante ora messo così in evidenza: l’aggiornamento è irreversibile, Apple non fornisce alcuno strumento ufficiale per effettuare il downgrade.

Una volta installato iOS 26 e la sua interfaccia Liquid Glass, non si potrà più tornare indietro a iOS 18.