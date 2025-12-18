iPhone Fold: il pieghevole di Apple avrà un design “squadrato”

Nel corso dei mesi le indiscrezioni sul primo smartphone di Apple si sono moltiplicate e anche se non ci sono certezze, il quadro si fa sempre più completo. Stavolta arrivano novità in merito al design: degli schemi trapelati in rete mostrano il possibile look di iPhone Fold, che potrebbe arrivare sul mercato in un formato decisamente “squadrato“.

Queste immagini mostrano il design di iPhone Fold, con un look decisamente atipico

Il lancio di iPhone Fold sarebbe fissato per il 2026: la casa statunitense dovrebbe lanciare il guanto di sfida a Samsung con un dispositivo in formato libro ma, da quanto emerso, avrà un look atipico ed un formato differente rispetto a quello della serie Galaxy Z Fold.

Sono trapelati in rete degli schermi del dispositivo, che sembrano gettare luce sia sul design che sulle dimensioni. Il pieghevole di Apple misurerebbe 83,8 mm x 120,6 mm x 9,6 mm da chiuso e 139,4 mm x 120,6 mm x 4,8 mm una volta aperto. Il telefono pare sottilissimo: basta pensare al recente modello ultrasottile di Cupertino, iPhone Air, con i suoi 5,64 mm di spessore.

Lo smartphone presenterebbe un formato squadrato, con un display interno da 7,76″ di diagonale – quindi leggermente più piccolo rispetto agli 8,3″ di iPad Mini. All’esterno di sarebbe un pannello da 5,3″. Proviamo ad abbozzare la scheda tecnica, in base a quanto emerso finora.

Scheda tecnica presunta