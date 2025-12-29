E se vi dicessi che queste AirPods colorate sono originali Apple?

Nell’immaginario collettivo globale, le AirPods di Apple sono sinonimo di un design immacolato, pulito e rigorosamente bianco.

Dalla loro introduzione sul mercato, questi auricolari wireless sono diventati non solo un accessorio tecnologico, ma un vero e proprio status symbol, riconoscibile a distanza proprio grazie alla loro colorazione univoca.

Tuttavia, recenti rivelazioni suggeriscono che la storia avrebbe potuto prendere una piega decisamente diversa, molto più colorata.

AirPods colorate, un omaggio all’estetica dell’iPhone 5c?

Crediti: Kosutami

Nuove immagini condivise dal noto leaker e collezionista Kosutami hanno aperto uno squarcio inedito sul passato del design di Cupertino.

Le fotografie mostrano prototipi di AirPods di prima generazione caratterizzati da tonalità accese come il rosa e il giallo, segnando una deviazione radicale dall’estetica “all-white” che l’azienda ha difeso strenuamente fin dal primo giorno.

Secondo quanto riportato da Kosutami e visibile nelle immagini trapelate, questi prototipi presentavano una costruzione bicromatica interessante: il guscio esterno della custodia di ricarica era colorato, mentre l’interno del case e gli auricolari stessi mantenevano la classica colorazione bianca.

Le sfumature scelte non erano casuali: i colori ricordano da vicino le tonalità utilizzate per l’iPhone 5c, il dispositivo Apple famoso per la sua scocca in policarbonato disponibile in blu, verde, rosa, giallo e bianco.

Questo dettaglio suggerisce che, durante la fase iniziale di sviluppo, i designer di Apple stessero valutando seriamente un’estetica molto più giocosa e meno austera per i loro auricolari.

Non si trattava di un esperimento isolato: già nel 2023, lo stesso Kosutami aveva condiviso immagini di prototipi rosa, sostenendo che l’azienda aveva sviluppato ben cinque opzioni di colore diverse. L’intenzione originale sembrava quella di abbinare le AirPods alla gamma di iPhone 7, creando un ecosistema di accessori cromaticamente coordinati.

Dai bozzetti alla realtà: quanto siamo stati vicini?

La rilevanza di questa scoperta risiede nel fatto che non stiamo parlando di semplici render digitali o schizzi su carta, ma di hardware fisico che ha raggiunto la fase di prototipazione avanzata. Il fatto che esistano unità reali dimostra che Apple non si è limitata a vagliare l’idea, ma ha investito risorse nella produzione di scocche colorate prima di decidere di staccare la spina al progetto.

Per gli utenti e gli appassionati del marchio, queste immagini aggiungono un affascinante “what if” alla narrazione del prodotto. Le AirPods sono state spesso criticate per la loro mancanza di varietà, con molti fan che nel corso degli anni hanno espresso il desiderio di poter abbinare gli auricolari al proprio stile personale o al colore del proprio telefono.

La decisione di Apple di fare marcia indietro, scartando i colori a favore del bianco lucido, evidenzia quanto l’azienda sia protettiva verso l’identità del marchio AirPods. Il bianco, visibile e inconfondibile nell’orecchio di chiunque, è diventato il miglior strumento di marketing possibile.

Il futuro del colore in casa Apple

Ad oggi, le AirPods Max rappresentano l’unica eccezione alla regola ferrea del bianco, essendo disponibili in diverse varianti cromatiche come Grigio Siderale, Celeste e Rosa. I modelli standard e la linea Pro, invece, sono rimasti fedeli alla tradizione attraverso ogni singola generazione, privilegiando la riconoscibilità del brand rispetto all’espressione personale dell’utente.

Tuttavia, guardando al futuro, questi prototipi trapelati ci dicono qualcosa di importante: Apple ha rivisitato l’idea del colore a porte chiuse più di una volta. Sebbene non ci siano indicazioni immediate dell’arrivo di “AirPods colorate” a breve termine, il mercato degli auricolari true wireless è sempre più affollato e la personalizzazione sta diventando un punto di forza fondamentale per i concorrenti.

Non è da escludere che, in un futuro in cui sarà necessario distinguere i nuovi modelli, Apple possa rispolverare questi vecchi piani. Per ora, queste immagini restano una finestra affascinante su una realtà alternativa che Apple ha deciso non fossimo ancora pronti a vedere.