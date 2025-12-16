Apple ti ha appena dato più di 20 ragioni per aggiornare il software del tuo iPhone

Il ciclo di vita degli aggiornamenti software è una costante nell’ecosistema Apple, ma l’ultimo rilascio di iOS 26.2 porta con sé un peso specifico che va ben oltre le semplici novità estetiche o funzionali.

Disponibile per il download da pochi giorni, questa nuova versione del sistema operativo mobile di Cupertino si presenta come uno spartiacque fondamentale per la sicurezza digitale degli utenti.

Sebbene sia comprensibile una certa cautela da parte di chi preferisce attendere prima di aggiornare il proprio dispositivo, spesso per il timore di bug imprevisti o problemi di batteria, in questo caso l’attesa potrebbe rivelarsi una strategia rischiosa.

Aggiorna il tuo iPhone, risolte oltre 20 vulnerabilità critiche

Liquid Glass di iOS 26 – Crediti: Apple

L’aggiornamento a iOS 26.2 non è, infatti, una semplice manutenzione ordinaria. Apple ha fornito agli utenti oltre 20 motivazioni concrete e urgenti per procedere immediatamente all’installazione: si tratta di oltre venti patch di sicurezza critiche mirate a chiudere falle che, nella versione precedente, avrebbero potuto trasformare i possessori di iPhone e iPad in facili bersagli per hacker e malintenzionati.

Sebbene Apple abbia rassicurato l’utenza specificando che le vulnerabilità sono state risolte prima che potessero essere sfruttate attivamente da attori malevoli, la finestra di rischio si apre ora per chiunque decida di rimanere su versioni obsolete del software.

Tra le correzioni più significative, emerge una vulnerabilità legata all’App Store scoperta dagli ingegneri di ByteDance. Questo bug, di natura particolarmente insidiosa, riguardava un problema di permessi che avrebbe potenzialmente consentito a un’applicazione di accedere a token di pagamento sensibili.

La portata di tale falla era vasta, potendo colpire qualsiasi iPhone o iPad compatibile con iOS 26, mettendo a rischio la sicurezza finanziaria degli utenti.

Le preoccupazioni non si limitano ai soli aspetti economici

iOS 26.2 affronta diverse problematiche legate alla privacy più intima degli utenti. Un ricercatore anonimo ha portato alla luce una falla che permetteva di bypassare l’autenticazione nell’Album “Nascosti” dell’app Foto.

Questa cartella, esistente da diversi anni, è utilizzata da milioni di persone per archiviare immagini che non desiderano mostrare nella libreria principale, inclusi spesso screenshot di password, documenti personali o foto private. Il fatto che questa barriera di sicurezza fosse valicabile rappresenta una grave violazione della promessa di privacy fatta dal gigante californiano.

Analogamente, è stato corretto un bug che permetteva alle app di accedere a dati sensibili tramite l’app Messaggi; Apple è intervenuta implementando controlli della privacy migliorati per impedire che occhi indiscreti vedessero informazioni non autorizzate.

Infine, l’aspetto forse più tecnico ma cruciale dell’aggiornamento riguarda WebKit, il motore di rendering che alimenta il browser Safari e molte altre funzioni web su iOS. L’azienda ha corretto ben nove bug relativi a questa componente fondamentale.

Dato che WebKit elabora praticamente tutto ciò che viene toccato o visualizzato online, la presenza di vulnerabilità in questo settore è critica: in teoria, gli aggressori avrebbero potuto sfruttare queste falle per rubare dati o permettere a terze parti di tracciare le attività online degli utenti senza consenso.

Se il vostro dispositivo sta eseguendo qualsiasi versione precedente a iOS 26.2 ed è compatibile con l’aggiornamento, il consiglio è uno solo: aggiornate ora. La protezione dei vostri dati sensibili, delle vostre foto e delle vostre informazioni di pagamento dipende da quei pochi minuti necessari per l’installazione.