Il vostro smartwatch Wear OS non vi mostra più le previsioni meteo? Ecco perché

Un bug improvviso sta colpendo numerosi dispositivi Wear OS, inclusi i primi Pixel Watch e i Galaxy Watch di Samsung, rendendo inaccessibili i dati meteorologici. Google è al corrente del problema ma la soluzione non è scontata.

L’app Meteo ha smesso di funzionare su alcuni smartwatch Wear OS

Crediti: Google

Per molti utenti, la comodità di uno smartwatch risiede nella possibilità di ottenere informazioni rapide con una semplice occhiata al polso, e le previsioni meteo sono indubbiamente tra le funzionalità più consultate.

Tuttavia, nelle ultime ore, una vasta platea di possessori di dispositivi Wear OS si è trovata di fronte a un malfunzionamento frustrante: l’applicazione Google Meteo ha smesso di funzionare, lasciando i quadranti vuoti e privi di dati.

Il problema: “Impossibile scaricare i dati meteo”

Le segnalazioni si stanno moltiplicando sui forum di supporto e sui social network. Il disservizio si manifesta in modo uniforme per quasi tutti gli utenti coinvolti.

Aprendo l’applicazione Google Meteo, il dispositivo mostra inizialmente una schermata di “Caricamento in corso…“, per poi passare inesorabilmente a un messaggio di errore che recita “Impossibile scaricare i dati meteo“.

L’interfaccia propone un pulsante “Riprova“, ma premerlo risulta inutile, intrappolando l’utente in un loop infinito senza risoluzione. Il problema non si limita all’apertura diretta dell’app; si riflette anche sui “Tiles” (le schede a scorrimento rapido) del sistema operativo.

Le schede relative alle Previsioni, al Sole e all’Indice UV mostrano messaggi generici come “Caricamento meteo” o “Impossibile recuperare la tua posizione“, rendendo di fatto inutilizzabili le complicazioni sui quadranti.

Dispositivi coinvolti e contesto

Il disservizio sembra colpire trasversalmente l’ecosistema Wear OS, con un focus particolare sui dispositivi che utilizzano la versione “legacy” dell’applicazione Google Meteo. Tra i device più colpiti figurano l’originale Google Pixel Watch e diverse generazioni di Samsung Galaxy Watch.

Lo scorso settembre, con il lancio dei nuovi aggiornamenti, Google ha smesso di offrire la vecchia app Meteo per i nuovi dispositivi nativi Wear OS 6 (o versioni successive preinstallate), spingendo verso l’adozione delle app proprietarie dei produttori (OEM) o della nuova app “Pixel Weather”, disponibile esclusivamente per Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 e Pixel Watch 4.

Tuttavia, la comunicazione ufficiale di Big G era stata rassicurante: l’app Meteo storica avrebbe continuato a funzionare regolarmente per tutti coloro che l’avevano installata prima dell’aggiornamento o che utilizzavano hardware meno recente. La rimozione riguardava solo le nuove installazioni.

Di conseguenza, il blocco attuale non dovrebbe essere una dismissione programmata, ma un errore tecnico imprevisto.

Bug o fine del supporto?

Tutti gli indizi portano alla pista del bug software. Nonostante il timore che Google abbia deciso di staccare la spina all’applicazione silenziosamente, le evidenze suggeriscono un problema lato server. Secondo quanto riportato da alcune interazioni con il supporto clienti di Google, l’azienda è ufficialmente “consapevole del problema“.

Questo riconoscimento implica che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio e che non si tratta di un’obsolescenza pianificata.

È probabile che il disservizio sia causato da un errore di comunicazione tra l’applicazione (che non riceve aggiornamenti recenti) e i server di Google che forniscono i dati grezzi sulle condizioni atmosferiche.

Soluzioni e alternative temporanee

In attesa che Google rilasci un aggiornamento correttivo, che molto probabilmente avverrà lato server senza necessità di aggiornare l’app manualmente dal Play Store, gli utenti non sono del tutto privi di opzioni.

Una soluzione immediata che non richiede installazioni è utilizzare l’assistente vocale. Chiedendo a Gemini (o Google Assistant) le condizioni meteo attuali, l’orologio è ancora in grado di fornire una risposta vocale e visiva corretta, aggirando l’app dedicata.

Il Play Store offre numerose alternative valide. AccuWeather, ad esempio, è una delle opzioni più affidabili e complete disponibili per Wear OS, offrendo complicazioni e Tiles simili a quelli dell’app Google nativa.

Per chi possiede un Galaxy Watch o smartwatch di altri brand, l’app meteo proprietaria (spesso preinstallata da Samsung o TicWatch) continua a funzionare regolarmente, poiché attinge a fonti dati differenti rispetto all’app di Google.

Al momento non sono state fornite tempistiche precise per la risoluzione, ma data la diffusione del problema, è lecito attendersi un intervento rapido da parte di Mountain View.