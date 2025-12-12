Torna l’APP DAYS di MediaWorld: extra sconto 15% per i tuoi regali di Natale!

Il tempo dei regali di Natale è arrivato, con nuove occasioni per risparmiare dopo le follie del Black Friday. MediaWorld cerca di non essere da meno rispetto al periodo promozionale più importante dell’anno e rilancia con i nuovi APP DAYS. Per tutto il fine settimane è possibile ottenere uno extra sconto del 15% – su tantissimi prodotti, anche già scontati –, per i tuoi regali di Natale in salsa tech.

APP DAYS MediaWorld: ricevi uno sconto del 15% su tantissime categorie di prodotti, ma solo tramite l’app

La nuova promo APP DAYS di MediaWorld durerà fino al 14 dicembre: durante questo periodo basta fare acquisti tramite l’app per ottenere uno sconto del 15% – su una vasta selezione di prodotti, appartenenti a tante categorie differenti. Per tutti i dettagli dell’iniziativa e per scaricare l’app ufficiale di MediaWorld – disponibile per Android e iOS – basta dare un’occhiata a questa pagina.

Ricordiamo ancora una volta che per partecipare agli APP DAYS REGALI DI NATALE è necessario utilizzare l’app. Inoltre si tratta di una promo dedicata agli utenti MediaWorld Club: niente paura perché il programma fedeltà dello store è completamente gratuito e facile da attivare.

Il 15% di sconto è valido su una sfilza di prodotti appartenenti a categorie come telefonia, PC, elettrodomestici e molto altro ancora. Se non visualizzi correttamente i box nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

